Taraflar, bu kapsamda yeni nesil bir dijital finans platformu kurmak üzere stratejik bir iş birliği protokolü olan niyet mektubuna (MoU) imza attı.

Törene Üst Düzey Katılım

İstanbul’da gerçekleşen imza törenine; Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, CEO Erdem İnan, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International CFO’su Yi Zhou katıldı.

Kapsayıcı Finansal Ekosistem Hedefi

Ortak girişim kapsamında; e-ticaretten dijital ödemelere, yapay zekâdan sigorta hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak yeni nesil bir platform kurulması hedefleniyor. Bireyler ve KOBİ'ler için finansmana erişimi kolaylaştıracak bu platform; perakende finansman, dijital cüzdan, yatırım ürünleri, sigorta çözümleri ve mevduat hizmetleri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunacak.

Tamamen Yerli Fintech Altyapısı Kurulacak

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, iş birliğinin Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’ne önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Yapay zekâ, sektörler arası entegrasyonun anahtarı haline geldi. Baykar’ın siber güvenlik ve yapay zekâ gücünü, Trendyol’un dijital pazaryeri deneyimiyle birleştirerek, risk yönetimi ve güvenlik odaklı tamamen yerli bir fintech altyapısı kuracağız” dedi.

“Türkiye Ekonomisine Sürdürülebilir Katkı” Vurgusu

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, 250 binin üzerindeki satıcıyı kapsayan ekosistemlerinin dijital finansla güçleneceğini belirterek, “Bu iş birliği, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümüne ivme kazandıracak. Veri analizi yetkinliğimizle, özellikle KOBİ’lerin e-ihracat ve dijitalleşme yolculuğunda daha fazla destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Alibaba’dan Türkiye’ye Güven Mesajı

Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, yatırımın Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bu platform, yalnızca kullanıcıların günlük yaşamına dokunmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine ve dijital finans ekosistemine büyük değer katacak” dedi.

Bölgesel Ölçekte Stratejik Yatırım

ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ise iş birliğinin bölgedeki en önemli fintech yatırımlarından biri olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin dijital potansiyeli bu proje ile daha da yükselecek” dedi.

Ant International’dan Teknoloji Vurgusu

Ant International CFO’su Yi Zhou, Türkiye’nin genç ve teknolojiye açık nüfusu sayesinde küresel dijital stratejileri için merkezi bir rol üstlendiğini belirterek, “Yapay zekâ ve blockchain gibi ileri teknolojileri Türkiye’ye entegre etmeye hazırız” açıklamasında bulundu.

Platform Yakında Hayata Geçiyor

Türkiye’de geliştirilecek yapay zekâ ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak platformun, resmi kurumlardan gerekli onayların alınmasının ardından önümüzdeki aylarda faaliyete geçmesi planlanıyor.