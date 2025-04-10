Anadolu’dan Zirveye Uzanan Bir Başarı Öyküsü

1933 yılında Kayseri’nin Akçakaya köyünde dünyaya gelen Sakıp Sabancı, iş hayatına genç yaşta atıldı. Babası Hacı Ömer Sabancı’nın kurduğu mütevazı işletmelerde çalışarak iş dünyasının tozunu yutmaya başlayan Sabancı, vizyonu, çalışkanlığı ve insan odaklı yaklaşımıyla kısa sürede Sabancı Holding’in başına geçti.

Onun liderliğinde holding, Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans gruplarından biri haline geldi. Enerjiden çimentoya, bankacılıktan tekstile birçok sektörde yatırımlar yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

Sadece İş İnsanı Değil, Aynı Zamanda Bir Gönül İnsanıydı

Sakıp Sabancı, sadece ticaret hayatındaki başarılarıyla değil; aynı zamanda halkla kurduğu samimi bağ, hoşgörülü kişiliği ve hayırseverlik faaliyetleriyle de örnek bir figürdü. Kurduğu Sabancı Vakfı aracılığıyla eğitimden sanata, sağlıktan sosyal projelere kadar sayısız alanda kalıcı eserler bıraktı.

Özellikle 2002 yılında açılan ve kısa sürede Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına büyük katkılar sağlayan Sakıp Sabancı Müzesi, onun sanata ve kültüre verdiği önemin simgesi olarak öne çıkıyor.

Ekovitrin Ziyareti Hafızalarda

Sakıp Sabancı, medya ve iletişim dünyasına da büyük değer veriyordu. Bu bağlamda Ekovitrin Dergisi'ni de ziyaret etmiş, yayın ekibiyle bir araya gelerek Türkiye ekonomisi üzerine görüşlerini paylaşmıştı. Bu ziyareti sırasında sergilediği sıcak tavır ve esprili yaklaşımı, Ekovitrin arşivlerinde hâlâ özel bir yer tutuyor.

Ekovitrin ailesi olarak bizler de, Türkiye’nin “Sakıp Ağa”sını saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Ardında Bıraktığı Miras: Sevgi ve İyilik

Sakıp Sabancı’nın hayatı boyunca sıkça dile getirdiği bir söz, onun yaşam felsefesini özetliyordu: “Para kazanmak önemli ama insan kazanmak daha önemlidir.” Bu anlayışla yaşayan ve çalışan Sabancı, ardında yalnızca devasa bir şirketler grubu değil; yüz binlerce insanın gönlünde yer edinmiş bir isim olarak iz bıraktı.