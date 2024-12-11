Fabrikalara İcradan Satış Kararı

Alacaklı bankaların talepleri doğrultusunda İpliksan’ın iki fabrikası icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Bilirkişi raporuyla yapılan değerlendirmeler sonucunda tesislerin toplam 370 milyon TL muhammen bedel ile açık artırmaya sunulmasına karar verildi. Markanın isim hakları için ise toplam 2 milyon 950 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Açık Artırma Tarihleri Belli Oldu

Fabrika ve markaların satışına ilişkin ilk açık artırma 11 Şubat 2025’te, ikinci satış ise 18 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan mülklerin fiyatları ve tekstil sektöründeki stratejik konumları nedeniyle sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

İtirazlar ve Sürecin Detayları

İpliksan’ın avukatları, belirlenen muhammen bedellere itirazda bulunarak daha detaylı bir değerlendirme talep etti. Ancak bilirkişi raporu, tesislerin güncel piyasa değerine ilişkin nihai kararı verdi. Süreç, sadece bir ekonomik sıkıntının ötesinde, Isparta’nın yıllar boyunca süregelen tekstil mirasının bir sembolü olarak görülüyor.

Sektörde Şok Etkisi

İpliksan’ın icradan satış sürecine girmesi, tekstil sektöründe derin yankı uyandırdı. Sektör temsilcileri, bu gibi köklü markaların yaşadığı zorlukların ekonomik ve sektörel sıkıntıların göstergesi olduğunu belirtiyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, hem bölge ekonomisi hem de Türkiye tekstil sektörü için önem taşıyor.

1930’ların başında kurulan İpliksan, yıllarca hem istihdam sağladı hem de Türkiye’nin tekstil ihracatına katkıda bulundu. Ancak artan rekabet, mali yükler ve sektördeki dalgalanmalar, markanın zor bir döneme girmesine neden oldu.

Bu satış süreci, bir devrin kapanışını mı yoksa yeni bir yatırımcıyla yeniden dirilişin başlangıcını mı getirecek? Sektör ve bölge, Şubat 2025’te yapılacak açık artırmanın sonucunu merakla bekliyor.