Sorun İzmit’te Çözüldü

Togg aracına taksimetre bağlatmayı başaran Üremiş, “Bolu’da bu işi yapamadık ama İzmit’te Adem Usta, Yaşar Hoca ve Sarp Bey sağ olsunlar, sorunumuza çözüm buldu. Togg’dan hala bir geri dönüş almadık ama taksimetremizi taktık ve müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Şu anda her şey yolunda” dedi.

"Aracın Hızıyla Taksimetre Uyumlu"

Taksimetrenin araca sorunsuz bir şekilde entegre edildiğini belirten Üremiş, “Togg aracımız 3G ile hız bilgisi alıyor ve taksimetre de bu hızla birebir uyumlu çalışıyor. Kilometre ölçümleri de tam doğru çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Performans ve Müşteri Memnuniyeti Yüksek

Ahmet Üremiş, Togg’un performansından memnun olduğunu vurguladı: “Aracımızın elektrikli olması, düşük yakıt tüketimi ve hızlı şarj imkanı bizi çok rahatlatıyor. Kışın biraz fazla enerji tüketiyor ama bu normal. Şehir içi kullanımda 100-150 kilometrelik menzil fazlasıyla yetiyor. Şehir dışına çıktığımızda hızlı şarj istasyonlarını kullanıyoruz ve yarım saatte şarjımızı tamamlıyoruz. Hem biz hem de müşterilerimiz aracımızdan çok memnunuz.”

Bolu’nun ilk Togg taksicisi olarak dikkat çeken Ahmet Üremiş, yerli aracını kullanarak Bolu’da hizmet vermeye devam ediyor.