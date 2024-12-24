Yaklaşık 18 yıllık deneyimiyle elektrik sektörünün öncü ve güçlü oyuncularından olan X Koren Elektrik A.Ş., güvenli, verimli ve çevre dostu enerji çözümleri ile dev projelere imza atarak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve kalkınmasına destek oluyor. Konut sektöründen sağlık sektörüne, enerjiden eğitime kadar pek çok alanda özel ve kamu kurumları ile kurduğu güçlü iş ortaklıklarıyla dikkat çeken şirket, ülke ekonomisinin kalkınması açısından stratejik öneme sahip dev projeleri hayata geçiriyor. Bugüne kadar TOKİ, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile çok sayıda projeyi gerçekleştiren şirket, böylece sektördeki güvenilirliğini ve liderliğini de perçinlemiş oluyor.

X Koren Electric’in, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan projelere yönelik sağladığı enerji çözümleriyle sektörde fark yarattığını belirten X Koren Genel Müdür Yardımcısı Harun Yerlikaya, bu projelere ilişkin şu bilgileri aktardı: “Bu projelerden biri, Osmaniye İli Merkez İlçesi Akyar Mahallesi'nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 819 konutluk dev proje. Konutların elektrik altyapısı, güvenli ve sürdürülebilir enerji sağlayan ürünlerimizle donatıldı. Bir diğer önemli projemiz ise, AFAD tarafından deprem bölgesinde hayata geçirilen Kahramanmaraş Konteyner Kent Projesi. Depremde etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılayan 9 bin 370 konteynerin elektrik altyapısı, X Koren Electric’in yüksek performanslı ve güvenilir şalt ürünleriyle sağlandı.

Bunlara ek olarak, Mersin Silifke’deki Akkuyu Nükleer Santral Yerleşkesi projesinde de yine X Koren Electric imzası bulunuyor. Bu proje kapsamında, 2 bin 800 konut, 3 okul, 1 otel ve 1 AVM'nin elektrik altyapısı, güvenli ve verimli enerji akışını sağlayan X Koren Electric çözümleriyle kuruldu.”

“Sağlık ve eğitim projelerine de destek oluyoruz”

Sağlık sektörüne de katkı sunduklarını ifade eden Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen birçok projede çözüm ortağı olarak yer aldıklarını dile getirdi. 8 adet Aile Sağlığı Merkezi'nin elektrik sistemleri için yüksek güvenlikli çözümler sağladıklarını kaydeden Harun Yerlikaya, “Bu merkezlerin kesintisiz ve güvenli enerjiye erişimini destekleyerek, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına aldık. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen projelerde, bin 500 Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı ve 500 Yenilikçi Sınıf için elektrik altyapısı ve teknolojik destek sağlanması dahil birçok projede bulunduk. Bu projeler ile, öğrencilerin eğitimde dijital dönüşümle tanışmasına katkı sunulurken, güvenli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı kuruldu” diye konuştu.

Kamu ve özel sektörde güçlü iş birliklerine devam

Harun Yerlikaya, şirketin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği büyük projelerin, X Koren Electric’in kalite, güven ve yenilikçi teknoloji anlayışını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Kamu kurumları ve özel sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde büyük projelere enerji çözümleri sunarak Türkiye’nin kalkınma projelerinde önemli bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Her projede önceliğimiz; güvenli, verimli ve çevre dostu enerji çözümleri sunma misyonunu kararlılıkla yerine getirmektir. 2025 yılında da kamu ve özel sektör kuruluşlarının güçlü ve güvenilir çözüm ortağı olarak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasını desteklemeye devam edeceğiz.”