Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız yayın kuruluşu franceinfo'ya konuştu. Bakan Barrot, savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını işaret ederek İsrail'in Lübnan'daki düşmanca eylemlerine son vermesi ve ABD'nin İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini ifade etti. Barrot, 'Tüm tarafları anlaşmanın şartlarına titizlikle uymaya çağırıyorum. Bu anlaşma, düşmanlıkların sona ermesini öngörüyor. İsrail hükümeti buna saygı duymalı ve İran rejimini desteklemek için bu savaşa giren Hizbullah da tüm düşmanlıkları sona erdirmeli ve silahsızlanma sürecine bağlı kalmalıdır' şeklinde konuştu. Barrot, Fransa'nın Lübnan ordusuna destek sağlamak amacıyla uluslararası bir konferans düzenlemek için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.