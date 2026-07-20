Danıştay, otelcilik hizmeti sunulmayan kısa süreli konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, bu kapsamda kesilen vergi cezalarının uygulanmasına yönelik işlemlerin yürütmesini durdurdu.

Karar, Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alarak evini kısa süreli kiraya veren ve Maliye tarafından geriye dönük vergi ile ceza tahakkuk ettirilen mülk sahipleri açısından emsal niteliği taşıyor.

Otel hizmeti yoksa ticari kazanç sayılmayacak

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı genel yazıyla kısa süreli konut kiralamalarını ticari faaliyet kapsamında değerlendirerek, gelir vergisi, geçici vergi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve konaklama vergisi yükümlülüğü doğduğunu savunmuştu. Bu kapsamda birçok ev sahibi adına geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis edilmiş ve vergi cezaları kesilmişti.

Danıştay ise kararında, bir konutun yalnızca turizm amaçlı kiraya verilmesinin tek başına ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Yüksek Mahkeme'ye göre, faaliyetin ticari kazanç sayılabilmesi için otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi organize bir işletme kapsamında yürütülmesi ve kahvaltı, yemek, günlük temizlik, ütü gibi konaklama hizmetlerinin de sunulması gerekiyor.

Gelirler gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilecek

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte, otelcilik hizmeti sunulmayan kısa süreli konut kiralamalarından elde edilen gelirlerin ticari kazanç değil, Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) kapsamında vergilendirilmesi gerektiği yönündeki görüş güç kazanmış oldu.

Bu kapsamda söz konusu kiralamalar için ticari kazanç hükümlerine göre gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi uygulanmasına ilişkin düzenlemenin ilgili bölümlerinin yürütmesi durduruldu.

Vergi cezası ödeyenler için iki seçenek

Daha önce bu kapsamda vergi ve ceza ödeyen mülk sahipleri ise haklarını iki farklı yolla arayabilecek.

İlk seçenek olarak, Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesi kapsamında vergilendirme hatası bulunduğu gerekçesiyle düzeltme ve şikayet başvurusu yapılabilecek.

İkinci yol ise Danıştay'ın davaya ilişkin nihai kararının ardından düzeltme talebinde bulunmak olacak.

Kararın kesinleşmesi halinde, kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin vergi uygulamalarında önemli değişiklikler yaşanabileceği ve benzer durumdaki çok sayıda ev sahibinin hukuki süreç başlatabileceği değerlendiriliyor.