Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz himayesinde, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının katılımları TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) koordinasyonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı" 24 Aralık'ta TOBB Konferans Salonu'nda Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını UND Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Şerafettin Aras ile TOBB UND Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete gerçekleştirdi.

ŞERAFETTİN ARAS: TÜRKİYE LOJİSTİKTE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Türkiye’nin lojistik sektöründeki hedefleri ve küresel ticaretteki rolü hakkında açıklamalarda bulanan UND Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Şerafettin Aras, lojistik sektörünün Türkiye’nin küresel güç olma vizyonundaki kritik rolüne dikkat çekti. Aras “Küresel güç olmanın yolu, lojistik güç olmaktan geçiyor. Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir köprü konumunda. Bu avantajımızı en iyi şekilde değerlendirerek, transit taşımacılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma potansiyeline sahibiz” dedi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerin Orta Koridoru daha etkin konuma getirdiğini ifade eden Başkan Aras, "Tüm gelişmeler Türkiye üzerinden Avrupa’yı Kafkasya ile Orta Asya’ya ve Çin’e bağlayan Orta Koridorun, karadan en hızlı, en güvenli ve en maliyet-etkin şekilde taşınabileceği bir koridor olarak öne çıkmasını sağladı. Bu yıl Ocak ayında, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden gelen yatırımcıların Orta Koridorun geliştirilmesi ortak amacıyla bir araya geldiği Küresel Geçit Platformu'nda, ülkemizden geçen Orta Koridorun; çok modlu, modern, rekabetçi, sürdürülebilir, öngörülebilir, akıllı ve hızlı bir güzergâh haline getirilmesi ortak amacıyla toplamda 40 proje için 10 milyar euro yatırım taahhüt edildi” diye belirtti.

Aras, lojistik sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya vurgu yaptı ve “2024 yılı itibarıyla lojistik taşımacılık ve hizmet ihracatımız 40 milyar doları aştı. 2028 hedefimiz ise mal ihracatında 375 milyar dolar, lojistik hizmet ihracatında ise 78 milyar dolara ulaşmak” şeklinde konuştu

Başkan Aras, lojistik sektörünün yaşadığı mevcut sorunlar hakkında bilgi vererek, yaşanan ulusal ve uluslararası sorunların sektörün performansını etkilediğini anlattı. Aras, “Geçiş belgesi kotaları, vize sorunları sınır kapılarındaki yaşanan beklemeler ve mevzuat kaynaklı transit taşımacılığımızı etkileyen konularda kamu ve özel sektörün işbirliğiyle hızlı adımlar atmalıyız. Bu işbirliği, lojistik sektörümüzün uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacaktır” dedi.

Konuşmasını “Lojistik olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan hayat olmaz” sözleriyle tamamlayan Şerafettin Aras, Türkiye’nin lojistik gücünü artırarak küresel taşımacılığın merkezi olma hedefinde kararlı olduğunu vurguladı.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: LOJİSTİKTE KÜRESEL GÜÇ OLMA HEDEFİYLE ÇALIŞMALIYIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye’nin küresel ticaretteki rolüne dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, 2024 yılında küresel ticaret hacminin 33 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, “Türkiye olarak üç kıtayı birleştiren stratejik bir konuma sahibiz. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek, transit taşımacılıktaki rekabet gücümüzü artırmalıyız. Ancak sadece coğrafi konumumuzla yetinmemeli, lojistikte küresel bir üs olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

Lojistik sektöründeki gelişim için Şerafettin Aras’ın girişimlerini takdirle karşıladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “UND ve TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Şerafettin Aras kardeşimin bu konunun etraflıca ele alınması talebi üzerine konuyu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ilettik. Hızla aksiyona geçildi ve bu etkinlik himayelerine alındı. Ulaştırma ve Ticaret Bakanlarımızın güçlü katılımı da bu konunun önemini bir kez daha ortaya koydu” diye konuştu.

Türkiye’nin yalnızca bir köprü değil, aynı zamanda lojistikte küresel bir üs olması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Stratejik konumumuzun avantajını altyapı yatırımları ve sektörel işbirlikleriyle desteklemeliyiz. Bu şekilde, ticaret ve taşımacılıktan aldığımız payı artırabiliriz” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin lojistikte lider ülkelerden biri olması için kamu ve özel sektörün iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: DÜNYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ KALBİNDE TÜRKİYE VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarih boyunca ticaretin ana damarlarını birleştiren Türkiye'nin bugün de küresel ticaretin şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek, "Üç kıtanın ortasındaki bu eşsiz miras, ülkemize büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Lojistik sektörünün küresel ticaretin ve ekonominin kalbinde yer aldığını vurgulayan Yılmaz, “Tedarik zincirlerini işler hale getiren, ticareti hızlandıran ve dünya ekonomilerini birbirine bağlayan sektör ulaştırmadır. Tüm sektörleri etkileyen ve onlardan etkilenen bu alan, bölgesel ve küresel ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantının Türkiye’nin stratejik konumunu en iyi şekilde değerlendirmek ve fırsatları hayata geçirmek için atılacak adımları belirlemek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, lojistik sektörünün Türkiye’nin kalkınması kadar bölgesel ve küresel ticaretin güvenliği için de hayati bir rol oynadığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye’nin lojistik ve ulaştırma sektöründe lider bir konuma ulaşması için kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti.

BAKAN ÖMER BOLAT: BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yaşanan olayların dünyada en önemli sektörlerden birinin lojistik olduğunu gösterdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 'lojistiğin ve taşımacılığın yüzyılı' hedefini de sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

Bu yıl ilk 9 ayda yüzde 3.2 büyümenin 1.9 puanlık bölümünün net mal ve hizmet ihracat katkısından geldiğini açıklayan Bolat, Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatında önemli başarılara imza attığını vurguladı. Bolat, “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 255,6 milyar dolarlık mal ve 106 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Bu sene de 11 ayda mal ihracatında 238,5 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatında ekim ayı itibarıyla 112 milyar dolara ulaştık” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat lojistik sektörüne verilen hibe desteklerindeki artış ve Yurtdışı Lojistik Ağların Desteklenmesi sürecindeki gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra lojistik sektörünün Türkiye’nin ihracatındaki kritik rolüne vurgu yaptı. Bolat, “Dünya lojistik hizmet ihracatından yüzde 3 pay alıyoruz. Dünyada 11. sıradayız. Bu büyük bir başarıdır. Geçen yıl 106 milyar dolarlık hizmetler ihracatının 39 milyar doları yani yüzde 37’si lojistik ihracatçıların katkısından gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Cennet vatanımız bütün ulaştırma koridorlarının buluştuğu noktadır” diyen Bakan Bolat, “Her yol Roma’ya çıkar” sözünün “Her yol Türkiye’ye çıkar” şeklinde değiştirilebileceğini kaydetti. Bolat, Orta Koridor, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi büyük lojistik yatırımların Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü güçlendireceğini belirtti.

BAKAN ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN 69 YAŞ MÜJDESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırmada sunduğu avantajlara vurgu yaptı. Türkiye olarak 70’e yakın ülkeye uluslararası karayolu taşımacılığı yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu ülkelerden 28’i ile ikili veya transit taşımaları serbestleştirdik. Geçiş belgesi teati ettiğimiz ülkelerden aldığımız belge sayısı da 1,7 milyonu aştı” dedi.

Ulaştırma sektörünün bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, “Bildiğimiz üzere Türkiye, 4 saatlik bir uçuş ile yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bu konumumuzu güçlendirecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’ndan Zengezur Koridoru’na kadar birçok projeyle Orta Koridor’un etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Uraloğlu, transit taşımacılığın sadece iki ülke arasındaki ticarete değer katan bir faaliyet değil, bölgesel ve uluslararası alandaki ticareti, hareketliliği, refahı ve istikrarı canlandıran bir faaliyet olduğunu söyledi.

Orta Koridor'un yanı sıra Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi önemli yatırımlara dikkat çeken Uraloğlu, “Zengezur Koridoru’nun güzergâhı ile ilgili Azerbaycan, Ermenistan ve İran arasında görüşmeler sürüyor. Kalkınma Yolu Projesi ise Çin’den Avrupa’ya taşımacılık süresini 45 günden 25 güne indirecek. Bu projelerle, Çin ve Japonya’dan gelen yükleri Avrupa’ya ve yakın coğrafyamıza hızlı bir şekilde ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, taşımacılık ve lojistik sektöründe dijitalleşme ve çevresel hassasiyetlerin önemine dikkat çekerek, “Altyapı yatırımlarımızı tam kapasite kullanabilmek için yapay zeka ve dijitalleşme teknolojilerini devreye alıyoruz. Bu dönüşüm, sektörümüzün sürdürülebilirliğini artıracak” dedi.

Bakan Uraloğlu, sürücü yaş sınırının 69 olarak devam etmesi için sektörden gelen talebi dikkate aldıklarını belirterek, uygulamanın 2025 yılında da devam edeceğinin müjdesini verdi.

TOBBUND BAŞKANI HALİM METE: ORTA KORİDOR TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNİ ARTIRDI

TOBBUND Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin lojistik sektöründeki stratejik önemine dikkat çekti ve Orta Koridor gibi projelerle bu avantajın daha da güçlendiğini söyledi.

Mete, sektörün gelişimi için altyapı yatırımları kadar mevzuat düzenlemelerinin de önemine işaret ederek, “Gümrük Kanunu’nun 235/5. maddesi gibi cezai uygulamalarda düzenlemeler yapılmalı. Bu tür sorunların çözümü için kamu ve özel sektör işbirliği şart” ifadelerini kullandı. Dijitalleşmenin lojistikteki kritik rolüne değinen Mete, “Yapay zekâ destekli teknolojilerle süreçleri hızlandırıyor, lojistik operasyonlarını sürdürülebilir hale getiriyoruz” dedi. TOBBUND’nin Kolay Transit Merkezi gibi projelerle sektöre katkı sağladığını belirten Mete, UND’nin 50. yılını kutlayarak, “UND’nin sektörümüze katkıları takdire şayandır” diye konuştu.

PANEL: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE TRANSİT TAŞIMACILIK VE ULAŞTIRMA KORİDORLARI

Protokol konuşmalarının öncesinde FIATA Başkanı Turgut Erkeskin “Global Tedarik Zincirinde Taşımacılık Koridorları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından “Lojistik Sektöründe Transit Taşımacılık ve Ulaştırma Koridorları İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran moderatörlüğünde yapılan toplantıda konuşmacı olarak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt, Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber yer aldı.

BAŞKAN ARAS 21 MADDELİK SEKTÖR TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Yapılan konuşmaların ardından TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran moderatörlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yer aldığı bu toplantıda sektör temsilcileri istek ve taleplerini sundu. UND Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı Şerafettin Aras uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik sektörü adına derlenen talepleri 21 madde olarak iletti.