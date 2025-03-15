İftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada Nezir Karayün, mesleki dayanışmanın yanı sıra aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Bizler sadece meslektaş değiliz, aynı zamanda büyük bir aileyiz. Basının güçlenmesi, ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizle mümkündür. Bu akşam aramızda bulunan tüm değerli meslektaşlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. Karayün, Ramazan ayının manevi atmosferinin meslektaşlar arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı artıran önemli bir fırsat olduğunu da belirtti.

Yerel Basına Destek Mesajı

AREV Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı, yerel basının zorlu çalışma koşullarına dikkat çekerek gazetecilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Orakçı, “Yerel medya, halkın sesi ve vicdanıdır. Bu yüzden elimden geldiğince destek vermeye devam edeceğim. Çünkü özgür ve güçlü bir basın, güçlü bir toplumun temelidir. Eğer basın özgür olmazsa, toplum doğru bilgiden yoksun kalır ve bu, ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlikedir” dedi.

Orakçı, yerel gazetecilerin toplumun bilinçlenmesi ve doğru habere ulaşması konusunda kritik bir görev üstlendiğini belirterek, onların ekonomik ve mesleki anlamda daha güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Vehbi Orakçı’ya Teşekkür Plaque Töreni

İftar programı, Vehbi Orakçı’ya sunduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verilmesiyle devam etti. Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Genel Başkanı Nezir Karayün ve yönetim kurulu üyeleri, Orakçı'ya katkılarından dolayı teşekkürlerini sundular. Plaket takdimi sırasında konuşan Onursal Başkan Şeref Özata, “Yerel basının gücünü artırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için bu tür dayanışma etkinlikleri büyük önem taşıyor. Sayın Vehbi Orakçı’ya bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ramazan Ayının Ruhuna Uygun Bir Etkinlik

Türkiye Yerel Basın Birliği’nin düzenlediği geleneksel iftar programı, meslektaşlar arasında hem manevi hem de mesleki birlikteliği güçlendiren özel bir geceye dönüştü. Duayen Gazeteci ve devlet sanatçısı unvanına sahip Halil Erem Yerli’nin okuduğu şiir, programa damgasını vurdu. Ramazan ayının bereketini ve paylaşım ruhunu yansıtan bu anlamlı etkinlik, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.