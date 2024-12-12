Bakan Bolat ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Malvajerd, oturumda iki ülke ilişkilerini ele aldı. Bakan Bolat, toplantıda iki ülkenin belirlediği 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedeflerine ulaşma konusunda iş birliklerini çeşitlendirmek ve Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi ve mevcut sorunların çözümünü ele aldıklarını bildirdi. Toplantı çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptını imzalandığını belirten Bolat, "Mutabakat zaptı ticaretten karşılıklı yatırımlara sanayiden kültür ve turizme, ulaştırma konularından tarıma ülkelerimiz arasındaki iş birliği alanlarının tamamını kapsamakta ve önümüzdeki dönem için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Türkiye olarak, kazan-kazan perspektifi ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeye ve yeni ticari iş birliklerinin oluşmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda firmalarımız, İran’daki altyapı ve üstyapı projelerinde daha fazla rol almaya hazırdır” dedi.

30 Milyar Dolarlık Hedef Yaklaşılıyor: Toplantıda, Türkiye ve İran arasındaki yıllık ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde duruldu. Bu hedefe ulaşmak için iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği yapılacak. Özellikle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesiyle ticaretin daha da kolaylaşması hedefleniyor.

Kapsamlı İş Birliği Anlaşması İmzalandı: Oturumda imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ticaretle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Yatırım, sanayi, kültür, turizm, ulaşım ve tarım gibi birçok alanda ortak projeler gerçekleştirilecek. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok daha geniş bir çerçevede ele alınacağını gösteriyor.

Türk Firmalarına Yeni Fırsatlar: Türk firmaları, İran'da özellikle altyapı ve üstyapı projelerinde daha aktif rol alabilecek. Bu durum, Türk firmalarına yeni pazarlara ulaşma imkanı sunacak ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.