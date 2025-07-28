Tropikal Gece Nedir?

"Tropikal gece", gece boyunca hava sıcaklığının 20 ila 25 derecenin altına inmemesiyle karakterize edilen bir hava olayıdır. Ancak Türkiye'de genellikle 25°C eşik olarak kabul edilir. Bu durum özellikle yaz aylarında görülür ve sıcak hava dalgalarıyla birlikte artış gösterir.

Tropikal geceler sırasında insanlar vücut ısısını düşüremediği için uyku kalitesi ciddi şekilde etkilenir, nem oranının yüksek olması ise sıcaktan kaynaklanan sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Güneydoğu’da Tropikal Geceler Yoğunlaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerde gece sıcaklıkları 27-30 derece arasında seyrediyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgası, gece boyunca serinlemeye imkân tanımıyor.

Uzmanlar, bu durumun sadece günlük yaşamı değil, tarımsal faaliyetleri ve enerji tüketimini de etkilediğini belirtiyor.

Uzmanlardan Uyarı: Kronik Hastalığı Olanlar Dikkat Etmeli

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Karanfil, tropikal gecelerin özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturduğunu vurguladı:

“Vücut gece boyunca yeterince dinlenemezse, kalp ritmi bozulabilir. Ayrıca aşırı terleme nedeniyle su ve mineral kaybı yaşanır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler bu dönemde daha dikkatli olmalı.”

Klima Kullanımı ve Elektrik Tüketimi Arttı

Tropikal gecelerin artmasıyla birlikte klima ve vantilatör kullanımında da büyük bir artış yaşanıyor. Enerji tüketiminde zirveye ulaşan günlerde, elektrik faturalarında da rekor artış bekleniyor. Enerji verimliliği uzmanları, cihazların kontrollü kullanımını öneriyor.

Ne Yapmalı? İşte Tropikal Gecelerde Serin Kalmak İçin Öneriler