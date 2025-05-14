TÜİK enflasyon verilerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. %37,86 olarak açıklanan enflasyonun %9,21’ini gıda enflasyonu oluşturdu.

Gıda enflasyonundaki artış ise %36,09 olarak ölçüldü. 3 ana harcama grubunun başında bulunan gıda ve alkolsüz içeceklerin harcama grubu ağırlığı %24,97 olarak belirlenmiştir. Bu ağırlığın önemini açıklamam gerekir ise lokanta ve otel enflasyonunun, gıda ve alkolsüz içeceklerden fazla olmasına rağmen değişime olan etkisinin yalnızca %3,6 olduğunu görüyoruz. Bu da gıda ve alkolsüz içecek enflasyonunun bizlere önemini göstermektedir. Harcama ağırlığı en yüksek olan ana grubumuz olan gıda ve alkolsüz içecekler, enflasyonun düşürülmesinde en ağır rollerden birini üstlenmektedir.

Şimdi gelelim istatistiklere,

TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde Yıllık %36,09 Arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025

TÜFE Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde Aylık %2,01 Arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025

Mart OECD Gıda Enflasyonu Raporuna Göre İlk Sıradayız

OECD Nedir?

OECD, İngilizce açılımıyla Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü), 1961 yılında kurulmuş olan, ekonomik kalkınmayı desteklemek ve küresel ticareti geliştirmek amacı güden uluslararası bir kuruluştur. Türkiye’nin de kurucu üyelerden biri olarak yer aldığı bu örgütte toplam 38 ülke bulunmaktadır.

OECD Ne İş Yapar?

Ülkeler arası karşılaştırmalı veri ve istatistik toplar.

Ekonomik raporlar ve analizler yayınlar.

Eğitim, sağlık, vergi, çevre, göç gibi alanlarda politikalar geliştirir.

Üye ülkelere politika önerileri sunar ve iyi uygulama örneklerini paylaşır.

En bilinen yayınlarından biri: PISA Raporları (eğitim sistemlerinin performansını ölçer).

OECD Tüketici Gıda Enflasyonu raporuna göre Türkiye 38 ülke arasında 1. sırada yer alıyor. OECD üyesi ülkelerin ortalama gıda enflasyonu ise %4,8. Yaklaşık ortalamanın 9 kat üzerinde olduğumuzu görmekteyiz.

Sonuç...

Geçen aylar ile karşılaştırdığımızda gıda enflasyonun artış oranın düştüğünü gözlemliyoruz. Ancak hala istediğimiz seviyelere gelebilmiş değiliz. Gıda enflasyonunu tek haneli rakamlara indirmek en asli görevimiz. Fiyat istikrarı mutlaka sağlanmalıdır. Ağırlığı en yüksek ana grup olarak gıda, enflasyonu düşürmedeki en önemli kozlarımızdan biri olacaktır. OECD Nisan Raporu daha yayınlanmadı ancak, Nisan ayında da yüksek ihtimalle üyeler arasında tekrar en üst noktada bulunacağız. Evet bu olumlu bir tablo değil, ancak bunu tersine çevirebilecek gücümüz fazlası ile mevcut. Çünkü ülkemiz bir tarım ve üretim ülkesidir. 2026 yaz ayına kadar bu tabloda çok ciddi değişiklikler beklemiyorum. Ancak ülkemizin bu enflasyon sarmalından çıkacağına tamamen güveniyorum.