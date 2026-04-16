Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıların yarattığı endişe sonrası yapılan açıklamalarda, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğine dikkat çekildi. Eğitim Sen, iki gün sürecek eylem kapsamında tüm iş yerlerinde üretimden gelen gücün kullanılacağını belirterek, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlatılan “yaşam nöbetine” katılım çağrısı yaptı.

Eğitim-İş ise yaptığı değerlendirmede, okullarda şiddetin giderek artan bir sorun haline geldiğini vurguladı. Açıklamada, yaşanan son olayların eğitim ortamlarının güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edilerek, öğrencilerin yaşam hakkı ve eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Her iki sendika da, söz konusu tarihlerde derslere girmeyerek tepkilerini göstereceklerini ve yetkilileri acil önlem almaya çağıracaklarını duyurdu.