"Mavi Vatan’dan Küresel Pazarlara" vizyonuyla hareket eden Türkiye, 2025 yılında tam 133 ülkeye 2,26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek dünya pazarındaki yükselişini perçinledi.

Türkiye, üretim kapasitesi, yüksek kalite altyapısı ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla dünya genelinde su ürünleri sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk su ürünleri sektörünün küresel büyüme hızını katladığı ve uluslararası pazardaki payını önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Türkiye, Dünya Büyüme Hızını 6'ya Katladı!

Paylaşılan küresel ve ulusal veriler, Türkiye'nin son 5 yılda su ürünleri ihracatında adeta bir sıçrama yaşadığını gösteriyor. Dünya genelindeki ihracat artışı sınırlı kalırken, Türkiye dünyayı geride bırakan bir grafik çizdi:

5 Yıllık Dönem (2021-2025): Dünya su ürünleri ihracatı bu dönemde %11 artarak 167,9 milyar dolardan 186 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye’nin su ürünleri ihracatı ise %64 gibi rekor bir artışla 1,38 milyar dolardan 2,26 milyar dolara ulaştı.

Son Bir Yıllık Dönem (2024-2025): Küresel su ürünleri ihracatı %7 büyürken, Türkiye’nin ihracatındaki artış oranı %10,9 olarak gerçekleşti.

Rakamlarla Su Ürünleri Sektörünün Küresel Başarısı

Dönem / Gösterge Dünya İhracat Artışı Türkiye'nin İhracat Artışı Türkiye'nin İhracat Hacmi 2021 - 2025 (5 Yıllık) %11 %64 1,38 Milyar $'dan 2,26 Milyar $'a 2024 - 2025 (Son 1 Yıl) %7 %10,9 2,2 Milyar $ Eşiği Aşıldı

Gıda Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Sektörün sadece ekonomik getiri sağlamadığı, aynı zamanda stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Üretim kapasitesi ve kalite altyapısıyla dikkat çeken su ürünleri sektörü; Türkiye’nin gıda arz güvenliğine, sürdürülebilir üretim vizyonuna ve makro ihracat hedeflerine kritik katkılar sunmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı: "Desteklemeye Kararlılıkla Devam Edeceğiz"

Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçısının küresel pazarda elini güçlendirmek adına çalışmaların hız kesmeyeceğini şu ifadelerle net bir şekilde ortaya koydu: