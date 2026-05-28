1956 yılında Kabakçı ailesi tarafından başlatılan geleneksel üretim, aradan geçen yıllarda gelişerek yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bir yapıya ulaştı.

İlçeye bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde yürütülen üretim faaliyetleri kapsamında patlıcan, dolmalık biber, domates, fasulye, bamya ve kabak gibi birçok sebze tamamen doğal yöntemlerle kurutuluyor. Ürünlerin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanması ve güneş altında doğal şekilde kurutulması, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun talep görmesini sağlıyor.

Üçüncü kuşak temsilcilerden Tahsin Kabakçı, yıllık yaklaşık 1500 ton ürün işlediklerini belirterek, üretimde en önemli unsurun doğallık olduğunu ifade ediyor. Sebzelerin içme suyu ile yıkandıktan sonra yaklaşık 45 dakika bekletildiğini ve ardından güneş altında 1 ila 2 gün içinde kurutma işleminin tamamlandığını aktarıyor.

Bölgenin doğal hava akımı ve iklim koşullarının üretim sürecine büyük avantaj sağladığı belirtilirken, Yıldıztepe Mahallesi’nde oluşan bu üretim modeli adeta bir “bacasız fabrika” gibi çalışıyor. Mahallede 100’den fazla kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini sağladığı bu faaliyet, yerel halk için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Nazilli genelinde yaygınlaşan bu geleneksel üretim modeli, hem yerel istihdama katkı sunuyor hem de doğal kurutulmuş sebzelerin ülke genelinde sofralara ulaşmasını sağlıyor.