Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin Irak ile ekonomik ilişkilerini daima öncelikli gördüğünü belirterek, iki ülke arasında tam entegrasyon hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla 17,5 milyar doları aşan ikili ticaret hacmine dikkat çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin belirlediği yeni hedefin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Kalkınma Yolu Projesi Bölgeyi Dönüştürecek

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de Büyük Faw Limanı ile Kalkınma Yolu Projesi oldu. Bakan Bolat, bu projenin hem Irak hem de Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Körfez'den Avrupa’ya uzanacak ulaşım hattında Türkiye’nin Irak’a batıya açılan kapı olduğunu söyledi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’den Irak üzerinden Körfez’e üç günde, Körfez’den Avrupa’ya ise 8-10 gün içinde erişim mümkün olacak.

Lojistik ve Finansal Adımlar Ekonomik İlişkileri Güçlendiriyor

Bolat, Irak’ın 1 Nisan itibarıyla TIR Sözleşmesi’ni uygulamaya koymasının lojistik iş birliği açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, Türk taşımacılarının Irak’ın tüm bölgelerinde faaliyet gösterebilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Ayrıca, iki ülke arasında para transferi konusunda yaşanan sorunların çözümü için Irak hükümetinin transfer limitini 5 milyon avrodan 20 milyon avroya çıkarmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bolat, Irak’taki kamu ihalelerinde Türkiye menşeli ürünlerin daha fazla yer almasını da talep ettiklerini vurguladı.

Yatırım Anlaşmaları ve Vergilendirme Konuları Masada

Bakan Bolat, yatırımın karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmaların ekonomik ilişkilerin yasal zemini açısından kritik olduğunu, bu anlaşmaların yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Al-Greyri: Ortak Menfaatler Doğrultusunda İlerliyoruz

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasında karşılıklı menfaatlere dayalı olumlu adımların atıldığını ve yapılan anlaşmaların Türk ve Iraklı iş insanlarının karşılaştığı sorunları çözmede etkili olacağını dile getirdi.

Toplantı sonunda, özel sektör temsilcilerinin katkısıyla Türkiye ve Irak arasında ekonomik entegrasyonun hızlanacağı ve ticaret hacminin hedeflenen seviyelere ulaşması için yoğun çaba sarf edileceği mesajı verildi.