Serbest Ticaret Anlaşması Ekonomik İlişkileri Hızlandırdı

Bakan Bolat, 2006 yılında imzalanan Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nın ekonomik ilişkilerde önemli bir ivme kazandırdığını belirterek, “Son 18 yılda Fas’ın Türkiye’ye ihracatı 9 kat, Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 8 kat artmıştır” dedi.

Türkiye ve Fas’ın stratejik konumlarına değinen Bolat, “Fas, AB, Afrika ve ABD pazarlarına açılım sağlar; Türkiye ise Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerine erişimde kritik bir rol oynar. Bu sayede her iki ülke, uluslararası yatırımlar ve entegre değer zincirleri sayesinde sanayi alanında güçlü bir ortaklığa sahip” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Afrika Ticaretinde Büyük Artış

Bakan Bolat, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirme stratejisinin 2003’ten bu yana uygulandığını ve bu süre zarfında dış ticaret hacminin 5,5 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Fas’ta Türk Yatırımları ve Müteahhitlik Projeleri

Fas’ta yaklaşık 200 Türk yatırımcının 1 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladığını belirten Bolat, “Yatırımlar arttıkça dış ticaret de hızlanıyor. Otomotiv, tekstil ve müteahhitlik sektörlerinin temsilcileri bu forumda bir araya gelerek yeni iş fırsatlarını değerlendirecek” dedi.

Ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının Afrika genelinde 100 milyar dolarlık projeyi tamamladığını ve Fas’ta bugüne kadar 4,2 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Bolat, 2030 Dünya Kupası hazırlıklarına Türk firmalarının katkısının önemine dikkat çekti. Karayolu ve demiryolu ulaşım ağları, havalimanları, stadyumlar, sağlık ve otel altyapısı alanlarında Türk müteahhitlerin deneyimlerinin kritik olacağını vurguladı.