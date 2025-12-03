Ticaret Bakanlığı, sınır aşan sahtecilik suçlarının engellenmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik kapsamlı bir uluslararası seminer gerçekleştirdi. Europol, Interpol, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katıldığı “Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Bölgesel Seminer”, Ankara’da düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye’nin hem gümrük idaresi hem de ticari yapısı gereği fikri mülkiyet haklarının korunmasının merkezinde yer aldığını belirtti.

“Uluslararası standartlarla uyumlu mevzuat uyguluyoruz”

Uçarmak, Türkiye’nin gümrük mevzuatının uluslararası düzenlemelerle uyumlu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünya ticaret ve gümrük örgütlerinin benimsediği standartların tamamını kendi mevzuatımızda uyguluyoruz. Gümrük Kanunu’nun 57’nci maddesi kapsamında herhangi bir ihlal iddiası olduğunda gümrük idaresi sürece aktif biçimde dahil oluyor.”

Firmaların başvurusu olmasa bile risk tespiti halinde gümrük idaresinin işlemleri durdurabildiğini vurgulayan Uçarmak, elektronik sistemler sayesinde süreçlerin daha hızlı yürütüldüğünü ifade etti.

“Tüketiciyi yanıltan ürünlerin ithalatına izin verilmiyor”

Uçarmak, üretildiği ülke dışında başka bir ülkede üretilmiş izlenimi veren ürünlerin ithalatının mevzuat gereği doğrudan engellendiğini hatırlattı:

“Bu konuda başvuru şartı yok. Geçmişte yoğun şekilde uygulanan bu süreç, tüketicide yanlış algı oluşturan ürünleri engellemek açısından büyük önem taşıyor.”

E-ticaret platformlarına yeni sorumluluklar

Konuşmasında 2022’de yapılan düzenlemelere de değinen Uçarmak, çevrim içi alışveriş platformlarına sahte ürünlere karşı önemli yükümlülükler getirildiğini söyledi:

“Bir marka hakkı ihlali varsa, hak sahibinin bildirmesi halinde platform satışı derhal kaldırmak zorunda. Bu işlem için mahkeme kararına gerek yok.”

Sahtecilikle mücadelede uluslararası iş birliği güçleniyor

Türkiye genelindeki 160 gümrük müdürlüğüyle sahtecilikle mücadelenin sürdüğünü belirten Uçarmak, bu alanda yalnızca gümrüklerin çabasının yeterli olmadığını, ulusal ve uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Seminerde Bulgaristan, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Polonya’dan ilgili kamu yetkilileri ile uluslararası kuruluş temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, sınır aşan sahtecilik suçlarındaki güncel gelişmeleri, iyi ülke örneklerini ve ortak mücadele yöntemlerini değerlendirdi.