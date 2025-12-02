İş ortaklarının tüm kiralama ihtiyaçlarına tek adresten çözüm sunan Platinum Rent, güvenilir operasyonel kolaylık sağlıyor.

Japonya merkezli Marubeni Corporation iştiraki olan Marubeni Dağıtım ve Servis’in Platinum Rent markası, 2008 yılından bu yana süregelen tecrübesiyle iş ortaklarının çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Marka, yol yapım ekipmanlarından forkliftlere, depo ekipmanlarından iş makinelerine, teleskopik yükleyicilerden personel yükseltici platformlara, jeneratörlere ve akıllı sistemlere kadar uzanan geniş ürün gamıyla hizmet veriyor.

Kiralama Süreçlerinde Esneklik

Platinum Rent, sektörel olarak ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar için kiralama hizmetleri sunarak iş ortaklarının projelerine özel çözümler üretiyor. Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. 2. El ve Kiralama Direktörü Caner İstanbul; “Platinum Rent ile yalnızca makine ve ekipman tedariğiyle kalmayıp, kiralama sektörüne kapsamlı ve farklı bir bakış açısı getiriyoruz. İş ortaklarımıza düşük ilk yatırım maliyeti, operasyonel verimlilik, finansal kontrol ve kesintisiz çalışma imkanı gibi birçok avantajı bir arada sunuyoruz. İş ortaklarımız kiralama süresi boyunca operatör, yakıt ve sarf malzemesi dışında hiçbir ek masrafa katlanmıyor. Yeni dönemde Platinum Rent olarak, devreye aldığımız mobil servis hizmetimiz ile iş ortaklarımızın satış sonrası süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni operasyon, sahada anında müdahale ve hızlı servis avantajı sağlayarak, iş ortaklarımızın iş sürekliliğini maksimum düzeyde destekleyecek” dedi.

Ayrıcalıklı ve Kesintisiz Hizmet

Hizmet kapsamı, kiralanan makine ve ekipmanlar için servis, bakım ve onarım desteği, kapsamlı teknik destek, hızlı yedek parça temini, ikame makine hizmeti ve operatör eğitimleri gibi ayrıcalıkları da içeriyor. Platinum Rent, yüksek model ve düşük saatli kiralama filosu ile yaygın yetkili servis ağı sayesinde tüm ekipmanların kesintisiz çalışmasını garanti ederek, iş ortaklarının verimlilik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Yeni stratejisi kapsamında Platinum Rent, artık yalnızca distribütörlüğünü yürüttüğü markalarla sınırlı kalmayarak, farklı marka forklift ve depo ekipmanlarıyla da iş ortaklarına alternatif çözümler sunmaya başladı. Bu sayede, iş ortaklarına marka bağımsız daha geniş bir çözüm yelpazesi ve esnek kiralama olanakları sağlanıyor.

Platinum Rent, Marubeni Dağıtım ve Servis’in kapsamlı satış sonrası hizmet uzmanlığıyla inşaat, lojistik, endüstri, maden ve yol yapım gibi farklı sektörlerdeki iş ortaklarının en yakın çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.