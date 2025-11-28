Standart otomobiller için şu anda uygulanan 2.620 TL’lik muayene ücreti, önümüzdeki yıl 3.288 TL 84 kuruş seviyesine yükselecek.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 33 milyonu aşarken, yasal düzenlemeye göre tüm araçların belirli periyodik aralıklarla muayene yaptırması zorunlu. Araç sahipleri, artan ücretlerle birlikte muayene işlemlerini planlamak durumunda kalacak.

TÜVTÜRK’ten TURKA’ya Geçiş

Geçtiğimiz yıl yapılan ihalenin ardından, araç muayene işlemlerinin 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA’ya devredileceği kesinleşti. Bu tarih gelene kadar TÜVTÜRK, araç muayene hizmetlerini sunmaya devam edecek ve 2026 yılı için belirlenen yeni zamlı ücretler geçerli olacak.

Yeniden Değerleme Oranı ve Zam İlişkisi

27 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yeniden Değerleme Oranı, yıllık olarak araç muayene ücretlerine yapılan zammı doğrudan belirliyor. Bu yıl belirlenen %25,49’luk oran, 2026 muayene ücretlerinin artışını şekillendirdi.