Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak yeni bir uluslararası zirvenin hazırlıklarına başladı. İki yılda bir düzenlenmesi planlanan “İnşaat Zirvesi Türkiye” (Construction Summit Türkiye – CST) markasının ilk etkinliği, “İnşaat Teknolojileri ve Yenilikçi Yapı Malzemeleri” temasıyla 17–18 Haziran 2026’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

CST 2026; kamu kurum ve kuruluşları, politika yapıcılar, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri, müteahhitlik şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, uluslararası finans kuruluşları ve akademi dünyasını bir araya getirerek sektörün geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Zirve, inşaat sektörünün dönüşümünde kritik öneme sahip olan ileri teknolojilerin, yenilikçi uygulamaların ve yüksek kaliteli yapı malzemelerinin tüm yönleriyle ele alınacağı kapsamlı bir platform sunacak.

Zirve süresince açılacak özel sergi alanlarında; yenilikçi inşaat malzemeleri, sürdürülebilir çözümler, dijital uygulamalar, yapay zekâ destekli sistemler, yeni nesil yapı teknolojileri ve sektöre yön veren son trendler ziyaretçilerle buluşturulacak. Markaların teknoloji ve ürünlerini tanıtacağı bu alanlar, sektörün küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik karşılıklı iş birliklerine zemin hazırlayacak.

Sektörün kilit başlıkları masaya yatırılacak

Her seferinde farklı bir temaya odaklanacak şekilde iki yılda bir düzenlenmesi planlanan zirvenin ilki, dijitalleşme, yenilikçi malzemeler, verimlilik artışı, karbon azaltımı, sürdürülebilirlik, nitelikli iş gücü, büyük ölçekli projelerin finansmanı ve ileri inşaat teknolojileri gibi kritik başlıkları merkeze alacak.

Bugün dünya genelinde dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği konularını odağına alan inşaat sektörünün; teknoloji, malzeme inovasyonu ve yeni üretim modellemeleri ile dönüşüm sürecini nasıl hızlandırabileceği, zirvede uluslararası uzmanlar tarafından ele alınacak.

Panellerde; dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonu, akıllı ve sürdürülebilir yapılar, döngüsel ekonomi ve karbon ayak izi yönetimi, yenilikçi yapı malzemelerinde küresel eğilimler, büyük ölçekli projelerin finansmanı, küresel müteahhitlikte rekabetçilik ve yeni iş modelleri gibi konular ele alınacak; uluslararası konuşmacılar ile küresel bilgi paylaşımı sağlanacak.

Katılımcı firmalar için yeni iş ortaklıkları ve sektörün geleceği hakkında önemli bilgi edinme fırsatları sunacak olan zirve hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin https://www.constructionturkiye.com/tr/ adresini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

“Sektörün geleceğini birlikte şekillendireceğiz”

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, zirveye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türk uluslararası müteahhitlik hizmetleri, küresel sahnede önemli bir yer edinmiş durumdadır. Türk müteahhitleri bugüne kadar 137 ülkede, 545 milyar ABD Doları’nı aşan değerde 12 binden fazla projeyi başarıyla tamamlayarak dünyadaki en güçlü uluslararası müteahhitlik markalarından biri hâline gelmiştir.

Mühendislik kapasitesi, yüksek uyum yeteneği ve karmaşık projeleri zamanında ve bütçe dâhilinde tamamlama becerileriyle tanınan firmalarımız; altyapı, ulaşım, enerji, endüstriyel tesisler ve kentsel gelişim alanlarında güvenilir ortaklar olarak öne çıkmaktadır. Bu başarı dolu geçmiş, Türkiye’yi sadece güçlü bir inşaat markası yapmamış; aynı zamanda dünya genelinde sürdürülebilir büyüme ve inovasyonun da önemli aktörü hâline getirmiştir.

Yurt dışındaki güçlü performansımızın yanı sıra, yurt içinde de ekonominin lokomotifi olma rolümüzü sürdürüyoruz. Ancak sektörümüzü geleceğe hazırlamak ve çağın gerektirdiği dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, inşaat sektörünün tüm aktörlerini bir araya getiren ve uluslararası ölçekte ilgiyle takip edilecek bir zirveyi hayata geçirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Bu çerçevede, ilkini “İnşaat Teknolojileri ve Yenilikçi Yapı Malzemeleri” başlığında düzenleyeceğimiz İnşaat Zirvesi Türkiye ile; geleceği ortak akıl ile şekillendireceğimiz yeni bir vizyon geliştirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuların hayata geçirilmesinde sektörümüze büyük görev düşüyor. Bu nedenle zirvemizde hem inşaat teknolojilerini hem de yenilikçi yapı malzemelerini tüm yönleriyle ele alacağız. Bu vizyon doğrultusunda CST 2026’nın, sektörümüzün geleceğini doğru ve güçlü biçimde şekillendirmeye büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.”