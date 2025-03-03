Ancak enflasyon rakamları ekonomideki büyümenin gölgesinde ciddi bir risk unsuru olmaya devam ediyor. 4 Mart’ta açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileri, piyasalarda büyük bir dikkatle takip edilecek. Enflasyonun seyrine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikalarında sıkılaşmaya devam edip etmeyeceği merak konusu.

Borsa İstanbul ve Küresel Piyasalar

Borsa İstanbul (BİST-100), geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %0,85’lik düşüşle 9.658,72 puandan tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Mart’ta yürürlüğe girecek olan ticaret tarifelerine dair açıklamaları, küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye borsasında da olumsuz bir etki yarattı. Özellikle Turkcell, Türk Hava Yolları ve BİM Birleşik Mağazalar hisseleri endekse negatif katkı yapan şirketler arasında yer aldı.

Küresel piyasalar cephesinde ise ABD’de açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksleri beklentilere paralel gelirken, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan TÜFE verileri büyük önem taşıyor. Ayrıca, ABD’nin Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerine dair Başkan Trump’ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği öngörülüyor.

TCMB’den Normalleşme Adımları Devam Ediyor

TCMB, ihracat bedellerinin Merkez Bankası’na satış zorunluluğunu %30’dan %25’e düşürdü. Ayrıca yabancı para krediler için büyüme sınırı %1’den %0,5’e çekilirken, kredi büyüme sınırından muaf tutulan kredilerin kapsamı da daraltıldı. Bu adımlar, piyasalarda sıkı para politikasının devam ettiğine işaret ediyor.

Önümüzdeki Günlerde Ekonomik Gündem Yoğun

Türkiye ekonomisinde önümüzdeki günlerde dikkatle takip edilmesi gereken gelişmeler arasında 4 Mart’ta açıklanacak enflasyon verileri, küresel PMI verileri ve ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler öne çıkıyor. Yurt içinde, enflasyon rakamlarının TCMB’nin faiz politikaları açısından belirleyici olması beklenirken, küresel piyasalarda ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin yaratacağı etkiler yakından izlenecek.

Borsa İstanbul’un yeni haftaya pozitif başlaması beklenirken, yatırımcıların piyasalardaki gelişmelere karşı temkinli hareket etmesi öneriliyor.