Zorlu Çalışmalar ve Büyük Hedef

Buz41 Spor Kulübü’nün Başantrenörü Ece Ongül Küçük, kulübün son yıllarda senkronize buz pateni alanında kaydettiği ilerlemeyi ve başarıyı paylaştı. Kulüp olarak uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirten Küçük, "Ağustos ayında çalışmalara başladık ve çoğunlukla hafta sonları, gece saatlerinde 3-4 saatlik uzun antrenmanlarla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Türkiye şampiyonasında birinci olduktan sonra Fransa’daki French Cup’ta da baraj puanını geçerek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandık" dedi. Küçük, şampiyonada Türkiye’yi temsil etmekten duydukları gururu vurgulayarak, "Dünya şampiyonasına katılmak bizim için büyük bir başarı. Şu an dünya sıralamasında 24 takım arasında yer alıyoruz ve bu, yeni gelişmekte olan bir branş için büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Ailelerin Destekleriyle Başarıya Ulaşıyorlar

Buz41 Spor Kulübü’nün başarılı sporcularından Eylül Görgen, buz pateninin hayatındaki önemini vurguladı ve takım arkadaşlarıyla olan uyumlarının şampiyonaya da yansıyacağını belirtti. Görgen, "9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz ve bu uzun saatler bizi birbirimize çok yakınlaştırdı. Takım ortamını çok seviyorum ve uyumumuzu dünya şampiyonasında da sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Senkronize buz pateni sporunun genç sporcular için oldukça yoğun ve disiplinli bir çalışma gerektirdiğini belirten Başantrenör Küçük, ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmesinin büyük bir özveri gerektirdiğini ifade etti. "Çocuklarını buraya getiren ailelere teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık" dedi.

Takımın Genç Yıldızları Hazır

Takımda yer alan 17 sporcu, dünya şampiyonasında en iyi performanslarını sergilemek için son hazırlıklarını yapıyor. Takımın önemli sporcularından Oğuz Berat Yaşar, "12 yıldır buz pateni yapıyorum ve bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Buz41 Spor Kulübü’nün dünya şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular şunlar: Ayşe İpek Derin, Ada Yılmaz, Oğuz Yaşar, Eylül Görgen, Defne İnsel, Nefes Akıncı, Defne Burmalı, Zeynep Naz Doğan, Esila Ünsever, Ayşe Naz Er, Ela Kiriş, Nisa Öztürk, Ela Hayat Başoğlu, Mina Naz Göçmen, İpek Demirsoy, Melis Atalan ve Mina Oducu.

Buz41 Spor Kulübü, Türkiye’yi gururla temsil etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı ve şampiyonada büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.