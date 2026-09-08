TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini ümit ediyoruz' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. İkili ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Irak arasında son zamanlarda olumlu bir ivmenin yakalandığını ifade eden Kurtulmuş, 'Bu olumlu sürecin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve devam etmesi bakımından bugünkü ziyareti çok önemsediğimiz ifade etmek istiyorum. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'nin Türkiye'ye yapmış olduğumuz ziyaret, Türkiye ile Irak arasında yaşanmış olan pozitif gündemin daha da ileriye götürülmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Yaptığımız toplantılarda görüş birliği oluştu. Bu çerçevede her iki ülkenin başta dostluk grupları olmak üzere aralarında oluşturulacağı komitelerle bu süreci takip etmesini arzu ediyoruz' diye konuştu.

'Mevcut sistem bütün kurulları ve bütün kurallarıyla çökmüş bir vaziyettedir'

Dünya'nın çok önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, ' Mevcut sistem bütün kurulları ve bütün kurallarıyla çökmüş bir vaziyettedir. Ancak eski düzen çökmüş olmakla birlikte yeni düzen de henüz kurulamamıştır. Başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyada yaşanan çatışmalar, gerilimler ve istikrarsızlık ta aslında dünya sistemindeki bu sistemsizlik durumunun bir yansımasıdır. Irak'ın geleceğini ve istikrarını önemsiyoruz. Bu çerçevede Irak Hükümeti'nin bölgesel çatışmalarının dışında kalmasını, Hürmüz Boğazı'ndaki ihtilaftan sonra İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta ortaya çıkan gerilimlerin dışında kalma çabalarını takdirle karşılıyoruz' dedi.

'Türkiye burslarından faydalanan Iraklı öğrenci sayısının arttırılmasını da dile getirdik'

İki ülke arasında önemli meselelerin olduğunun altını çizen Kurtulmuş, 'İki tarafta da olumlu bir şekilde yaklaşıyor. İkili ticaret hacmimizin 17 Milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı yine aynı şekilde çifte vergilerin önlenmesi ve yatırımların teşvik edilmesi, özelliklle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi bir şekilde anlayış birliği içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Türkiye'nin Irak'ta yönettiği okulların sayısının arttırılması, Türkiye'nin TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerindeki kalkınma projelerine destek verilmesi yine Iraklı heyetle paylaşılmıştır. Türkiye burslarından faydalanan Iraklı öğrenci sayısının arttırılmasını da dile getirdik' şeklinde konuştu.

'Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini ümit ediyoruz'

Konuşmasının devamında Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu iki önemli projeden bahseden Kurtulmuş, bunlardan birisinin Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyleyerek 'Bu proje bağlantının en mükemmel planda sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem de bölgenin gelişmesini sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli projedir. Bu proje vasıtasıyla hem Asya'nın Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa ile birbirine bağlanacak hem de Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre haline gelecektir. Bu proje kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğiz. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiğini paylaştık. İkinci önemli proje ise Terörsüz Türkiye ve bölge projesinin hayata geçirilmesi için adımların atılmış olmasıdır. Terörsüz Türkiye sürecinin yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD-PKK ve PJK'nın hızlı bir şekilde Suriye Hükümeti'ne entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde ülkemizdeki Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. Çok sayıda silahlı örgütün Irak'ın başına bela olduğunu ve halka ne kadar zulüm ettiğini biliyoruz. Şimdi Irak da terör örgütlerinden temizlenecek ve silahlı milis gruplarından arındırılacak. İnşallah terörsüz Irak'ta inşa edilecektir. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak Irak'taki silahlı grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümeti'ne devretmesi ile ilgili hazırlığında çok önemli olduğunu ifade etmek isterim' dedi.

'Biz istiyoruz ki; bütün bölge, terörsüz bir bölge olsun, silahlı gruplar olmasın'

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ise ikili görüşmede pek çok stratejik konunun görüşüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'yi, 'Terörsüz Türkiye Yasası'nı onaylamanızdan ötürü sizi tebrik ediyorum. Bu konu hem Türkiye hem de bölge için çok önemli. Irak'ta pratik çalışmalar yapılıyor. Özellikle bu ayın 30'u veya Ekim ayında bütün silahların devlet otoritesi altında çalışma yapılacak. Siyasi grubu olan bütün parti başkanları ve halkın tüm kesimleri bu konuda hemfikir çünkü bu ulusal bir konudur. Biz istiyoruz ki; bütün bölge, terörsüz bir bölge olsun, silahlı gruplar olmasın. Bu konu tüm ülkelerin istikrarını yakından ilgilendiriyor. Görüşmelerimizde birçok konuya değindik. Bildiğiniz gibi 2025 yılında iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalandı. Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri parlamentoya gelerek anlaşma ile ilgili bilgi verdi. Bütün bu detayları koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Hürmüz Boğazında yaşanan son gelişmeler nedeniyle Irak petrolünün aktarılması için Türkiye'nin önemli bir rol oynayacak'