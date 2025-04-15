Yenilenen anlaşma kapsamında, Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticilerin ürünleri Turkish Cargo güvencesiyle 25 ülkedeki 37 farklı noktaya ulaştırılacak. Kampanya, genel kargo, bozulabilir kargo, farmasötik ürünler, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gibi çeşitli ürün gruplarını kapsıyor. Taşımalar, genel kargoda ortalama yüzde 41, bozulabilir kargoda ise ortalama yüzde 37 oranında indirimle gerçekleştirilecek.

“Daha Fazla Üreticiye Ulaşmayı Hedefliyoruz”

İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları söyledi:

"Bayrak taşıyıcı havayolu olarak, Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü artırmaya öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, TİM ile imzaladığımız İhracat Kampanyası Protokolü’nü altıncı kez yeniledik. Bu yıl daha fazla üreticiye ulaşmak için hem indirim oranlarını artırdık hem de ürün yelpazesini genişlettik. İhracatçılarımız, kampanya kapsamındaki 37 farklı destinasyona ürünlerini güvenle ve indirimli fiyatlarla ulaştırabilecek. Bu iş birliğimizin, ülkemiz ihracatını artırarak dış ticaretteki gücünü pekiştirmesini temenni ediyoruz."

"Hava Kargo, Yeni Pazarlara Açılan Kapıdır"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise hava kargo taşımacılığının ihracattaki önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İhracatımızı artırmak için yeni pazarlara ulaşmamız gerekiyor. Bu süreçte hava kargonun rolü büyük. Hız ve maliyet gibi kritik parametrelerde Turkish Cargo bize büyük avantaj sağlıyor. Bu yıl altıncı kez imzaladığımız protokol ile ihracatçılarımız, 25 ülkedeki 37 şehre ürünlerini ortalama yüzde 41’e varan indirimlerle ulaştırabilecek. Türk Hava Yolları’na ihracatçımıza sunduğu bu kıymetli destek için teşekkür ediyoruz."

Türk İhracatına Global Destek

Turkish Cargo, dünya genelinde üretim ve ticaretin kalbinin attığı merkezlere sağladığı güçlü bağlantılarla, sadece bir taşıyıcı değil; aynı zamanda Türk ihracatçısının stratejik ortağı olarak öne çıkıyor. Şirket, kaliteli hizmet anlayışıyla geliştirdiği lojistik çözümler sayesinde Türkiye’nin dış ticaret hacmini büyütmeye katkı sağlarken, artan küresel lojistik taleplerine de hızlı ve etkin çözümler sunmayı sürdürüyor.

Bu yeni protokol, Türk ihracatçısının maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda global pazarlara erişimini kolaylaştırarak Türkiye’nin ihracat vizyonuna önemli katkı sağlıyor.