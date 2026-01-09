2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Türk futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İlk kez dört takımlı formatla düzenlenen organizasyonda finale yükselen iki ekip, yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupaya uzanmak için mücadele edecek.

Finale Giden Yol

Yarı finalde Galatasaray, Trabzonspor’u 4-1’lik net bir skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Fenerbahçe ise Samsunspor’u 2-0 yenerek final biletini aldı.

405. Randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909’da başladı. İki takım bugüne kadar 404 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 149 galibiyet elde ederken, Galatasaray 1’i hükmen olmak üzere 130 kez kazandı. 125 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 544 gol atarken, sarı-kırmızılılar 505 golle karşılık verdi. İki ekip, son olarak Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında Kadıköy’de karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Kupa’da 5. Derbi

Ezeli rakipler, Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Galatasaray, 1’ini Fenerbahçe kazandı. Son Süper Kupa derbisi, 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynandı. Fenerbahçe’nin U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, Mauro Icardi’nin 50. saniyede attığı golün ardından sarı-lacivertliler sahadan çekilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı Galatasaray lehine 3-0 tescil etmişti.

Süper Kupa’da Galatasaray Üstün

Süper Kupa’yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 3 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar kupayı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürürken; Fenerbahçe 2007, 2009 ve 2014’te mutlu sona ulaştı.

Maçın Hakemi Halil Umut Meler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.