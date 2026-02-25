Trabzonspor formasıyla ligde 20 maçta sahaya çıkan Onuachu, 17 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne doğrudan katkı sağladı. Oyuncunun istikrarlı skor üretimi, bordo-mavili ekibin ligdeki başarısında kilit rol oynadı.

Shomurodov ve Asensio Öne Çıkan Diğer İsimler

Başakşehir’in Özbek forveti Eldor Shomurodov, 23 maçta 16 gol ve 4 asistle dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, 19 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Muçi, Augusto ve Osimhen de Üst Sıralarda

Sezon başında Karadeniz ekibine katılan Arnavut oyuncu Ernest Muçi, 20 maçta 10 gol ve 3 asist kaydederken, Gaziantep FK’nin golcüsü Mohamed Bayo, 18 maçta 10 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Trabzonspor’un bir diğer forveti Felipe Augusto, 22 maçta 10 gol üretti.

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de 16 müsabakada 9 gol ve 3 asistle performansını sürdürdü.