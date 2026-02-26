Uzatmalarda Gelen Tur

Karşılaşmanın normal süresi 3-0 Juventus üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak uzatma dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, kritik gollerle skoru 3-2’ye getirdi ve toplamda 7-5’lik skorla tur atlayan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde 7. kez son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında bu aşamada yer almıştı.

Osimhen Yine Sahneye Çıktı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, uzatmaların 105+1. dakikasında attığı golle takımını umutlandırdı. Bu gol, Osimhen’in Şampiyonlar Ligi’ndeki 7. golü oldu. Süper Lig’deki 9 golüyle birlikte toplam gol sayısını 16’ya çıkaran tecrübeli forvet, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Barış Alper’den Tarihi Gol

Karşılaşmanın 119. dakikasında sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, attığı golle maçın skorunu belirledi. Bu gol, genç oyuncunun kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü olarak kayıtlara geçti. Barış Alper bu sezon toplam gol sayısını 9’a yükseltti.

Rakip İngiltere’den

Son 16 turu kura çekimi cuma günü yapılacak. Galatasaray’ın bu turdaki muhtemel rakipleri İngiliz temsilcileri Liverpool FC veya Tottenham Hotspur olacak.

Tebrik Telefonu

Turun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray kafilesini telefonla arayarak teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maç sonunda soyunma odasına inerek sarı-kırmızılı ekibi kutladı.

Galatasaray, 12 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde yeniden Avrupa’nın en iyi 16 takımı arasına adını yazdırarak Türk futbolu adına önemli bir başarıya imza attı.

Devler Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Atalanta (İtalya): 4 - Borussia Dortmund (Almanya): 1

Juventus (İtalya): 3 - Galatasaray: 2

Paris Saint-Germain (Fransa): 2 - Monaco (Fransa): 2

Real Madrid (İspanya): 2 - Benfica (Portekiz): 1

