Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç ailesinin önde gelen isimlerinden iş insanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, vakıf çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.

Öte yandan Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kabul ve görüşmeye ilişkin fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından paylaşıldı.