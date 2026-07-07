Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacmini artırmaya, yatırım, sanayi, teknoloji ve savunma sanayii başta olmak üzere ekonomik iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileri taşımaya yönelik güçlü irademizi sürdürüyoruz' dedi.

Bakan Bolat, 36'ncı NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'ya gelen Çekya Başbakanı Andrej Babi'i karşıladı. İki ülke ilişkilerini daha iyi bir noktaya getireceklerini belirten Bakan Bolat, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında, ülkemizi ziyaret eden Çekya Başbakanı Sayın Andrej Babi'i ülkemizde karşılamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacmini artırmaya, yatırım, sanayi, teknoloji ve savunma sanayii başta olmak üzere ekonomik iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileri taşımaya yönelik güçlü irademizi sürdürüyoruz. Türkiye, güçlü ekonomisi, stratejik konumu ve etkin ticaret diplomasisiyle müttefikleri arasında iş birliğini geliştirmeye katkı sunmaya devam edecektir. Zirvenin ülkelerimiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.