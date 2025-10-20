Türkan Şoray’dan TEGV çocuklarına anlamlı ziyaret

Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 30. kuruluş yılı kapsamında İstanbul’daki Zeyrek Öğrenim Birimini ziyaret etti. Şoray, çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı, gönüllülerle bir araya geldi ve eğitime destek çağrısında bulundu.

Tarihi Zeyrek semtinde yer alan öğrenim birimi, 1995 yılından bu yana 1800 gönüllünün katkısıyla 22.500 çocuğa nitelikli eğitim desteği sağladı. Şoray’ın ziyareti, hem vakfın 30. yılına hem de çocukların eğitim yolculuğuna anlamlı bir değer kattı.

Çocuklardan “Sultan”a sevgi seli

Zeyrek Öğrenim Birimi’ne geldiğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Türkan Şoray’a çocuklar çiçekler ve kendi el emeği hediyelerini sundu. Gün boyunca onlarla birlikte etkinliklere katılan sanatçı, çocukların enerjisine ortak oldu.

Şoray, çocukların okuma ve ifade becerilerini güçlendiren “Okuyorum Oynuyorum” etkinliğinde kitap okudu, hikâyeler üzerine sohbet etti. Ardından “Düşler Atölyesi”nde miniklerin hayal dünyalarına konuk oldu. Ziyaretin en özel anlarından biri ise, Bilişim ve Teknoloji Odası’nda çocukların 3D yazıcıyla ürettikleri **“Türkan Şoray silueti”**ni sanatçıya armağan etmeleri oldu.

“Eğitim, geleceği aydınlatan en güçlü ışıktır”

Ziyareti boyunca duygusal anlar yaşayan Şoray, eğitimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün TEGV’in Zeyrek Öğrenim Birimi’nde çocukların parıldayan gözlerini, umudunu ve enerjisini gördüm. Burada çocuklar kendi potansiyellerini keşfediyor, teknolojiyle tanışıyor, dünyalarını tasarlıyorlar. Eğitim bir toplumun geleceğini aydınlatan en güçlü ışık. Hep birlikte TEGV’e destek olalım, çocukları nitelikli eğitimle buluşturalım. Unutmayın: Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir!”

TEGV 30 yıldır eğitimin kalbinde

1995 yılında Suna Kıraç ve eğitim gönüllülerinin öncülüğünde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), devletin sağladığı temel eğitime destek olmayı amaçlıyor. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği sunan TEGV, bugün 24 ilde 6 Eğitim Parkı, 30 Öğrenim Birimi ve 26 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi ile toplam 62 etkinlik noktasında faaliyet gösteriyor.

2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “izin almadan yardım toplama hakkı” elde eden vakıf, Türkiye genelinde nitelikli eğitim fırsatlarını yaygınlaştırma misyonunu sürdürüyor.