Zorlu kış şartları ve imkân kısıtlarına rağmen büyük fedakârlıkla görev yapan öğretmenler, köy çocuklarının geleceğine ışık oluyor.

Köyde erkek öğretmen bulunmazken, dört kadın öğretmen sınıfların düzeni, ders programları, materyal hazırlığı ve etkinlik planlaması gibi tüm eğitim süreçlerini omuz omuza sürdürüyor. Özellikle kış aylarında yolların kapanması ve hava şartlarının ağırlaşması, öğretmenlerin işini daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen öğretmenler, sobayla ısıtılan sınıflarda eğitimin hiç aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

“Bu yükü birlikte omuzluyoruz”

Sınıf Öğretmeni Aslıhan Comart, köy okulunda görev yapmanın yalnızca ders anlatmakla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Burada öğretmenlik öğrencilerin hayatında bir kapı açmak anlamına geliyor. Dört kadın öğretmen olarak büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. İmkânların kısıtlı olmasına ve ulaşım zorluklarına rağmen motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Sınıfımda İstiklal Marşı’nın 606 hecesini pullar ve toplu iğnelerle işlediğimiz özel bir proje gerçekleştirdik.”

“Kışın okula ulaşmak 2,5 saati buluyor”

Sınıf Öğretmeni Semiha Kahraman, özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısının arttığını ifade ederek:

“Bazı günler okula gelmemiz bir saati geçiyor, yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde bu süre 2,5 saate kadar çıkabiliyor. Tüm zorluklara rağmen öğretmen arkadaşlarımla dayanışma içinde güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Öğrenciler ve ailelerle adeta akraba gibiyiz”

Okul Öncesi Öğretmeni İlknur Eroğlu ise hem öğrencilerle hem de ailelerle kurdukları ilişkinin eğitimi daha anlamlı kıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Küçük bir köyde olduğumuz için çocuklarla ve ailelerle hayatı paylaşıyoruz. Sadece öğretmen değil, aynı zamanda bir rehber ve arkadaşız. Ailelerin etkinliklere katılımı ve çocukların sevgisi, tüm zorluklara rağmen işimizi severek yapmamızı sağlıyor.”

Köyde dayanışma içinde eğitim mücadelesi

Yukarı Yenigün Yeşil İlkokulu’nda görev yapan dört kadın öğretmen, hem fiziksel zorluklarla hem de kırsalın ihtiyaçlarıyla mücadele ederken aynı zamanda köy çocuklarının geleceğini şekillendiriyor. Fedakârlıkla yürüttükleri eğitim çalışmaları, bölgede takdirle karşılanıyor.