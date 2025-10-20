Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA, gelenekleri yıkan ve geleceğe öncülük eden yepyeni bir gücü simgeleyen OMODA 7 modelinde sunduğu sınıfının yenilikçi akıllı teknolojisi ve avangart tasarımıyla günümüzün akıllı mobilite teknolojilerine öncülük ediyor. Sınıfındaki tek ultra sessiz VIP kabine sahip olan OMODA 7, yine sınıfında tek 15,6 inçlik 2.5K ultra yüksek çözünürlüklü Star Track kayar ekran ile sürüş keyfini ve güvenliğini kapsamlı şekilde artırıyor. Dünyanın önde gelen 8155 akıllı çipiyle donatılan bu ekran, yolculara çoklu etkileşimlerle yeni bir deneyim sunuyor. Kayar ekranın jestle kontrolü ise son derece pratik ve kullanıcı dostu. OMODA 7’nin her akıllı teknolojisinin arkasında, OMODA & JAECOO’nun kullanıcı ihtiyaçlarına dair derin içgörüsü ve geleceğe dost mobilitenin titiz koruyuculuğu yatıyor.

Eylül ayı başında Türkiye’de tanıtılan yeni OMODA 7, yenilikçi akıllı teknolojisi ve avangart tasarımıyla günümüzün akıllı mobilite kavramını yeniden tanımlıyor. Ekim 2025’te düzenlenen 2025 OMODA & JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde, OMODA 7 “Teknoloji Geleceğin Mobilitesine Güç Verir” felsefesine bağlı kalmaya devam ediyor. Model, insan-makine etkileşimi, akıllı park ve panoramik görüntüleme gibi yenilikçi teknolojileri entegre ederek, daha konforlu, etkileyici ve duygusal bağ kuran bir akıllı sürüş deneyimi sunuyor.

Star Track kayar ekran ile sürükleyici akıllı kabinin sanatsal ifadesi

Yeni OMODA 7’nin Türkiye’deki tanıtımının en dikkat çeken özelliklerinden biri, sınıfında tek olan 15,6 inçlik 2.5K ultra yüksek çözünürlüklü Star Track kayar ekranı olmuştu. Bu çığır açan tasarım, geleneksel sabit orta konsol düzeninden sıyrılarak geleceğe dönük estetik anlayışı işlevsellikle kusursuz biçimde birleştiriyor. Qualcomm 8155 akıllı çip tarafından desteklenen bu ekran, güçlü işlem performansı sağlayarak akıcı kullanım ve çoklu görev verimliliği sunuyor. Sürücüler yalnızca dört parmakla ekranı istedikleri konuma kaydırarak navigasyon, eğlence ve araç kontrolü arasında esnek geçişler yapabiliyor. Kayar ekranın jestle kontrolü ise son derece pratik ve kullanıcı dostu. Ekranı yalnızca uygun konuma kaydırmakla kalmıyor, aynı zamanda navigasyon, multimedya ve ses kontrolü arasında da geçiş yapılabiliyor. Kart tarzındaki etkileşimli arayüz ise trafik ve araç durumu bilgilerini net sütunlar hâlinde sunarak sürücülerin araç durumunu hızlıca kavramasını ve rotalarını planlamasını sağlıyor. Bu da otomobile hem verimli hem de kullanışlılık katıyor. Kayar ekranın 850 nit olan tepe parlaklığı ve renk doğruluğu hassas ve ince detaylı olarak öne çıkıyor. İster doğrudan güneş ışığında ister aracın görece karanlık iç mekânında olsun, içerikleri her zaman net bir şekilde sunarak yolculara yüksek kaliteli görsel bir keyif yaşatıyor. Bu insan odaklı etkileşim, sürüş kolaylığını artırmakla birlikte “Teknoloji Bir Sanattır” felsefesini mükemmel şekilde yansıtıyor.

OMODA & JAECOO Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Eum’un da belirttiği gibi: “En yeni teknolojik unsurları tasarıma entegre etmeye odaklanıyoruz. Teknoloji ile sanatı birleştirdiğimizde gerçekten geleceğe yönelik ürünler yaratabileceğimize inanıyoruz.”

Sınıfının tek ultra sessiz VIP kabini

Sınıfının tek ultra sessiz VIP kabininde, ergonomiye dayalı koltukların, orta konsolun ve kapı panellerinin çizgileri doğal ve akıcı bir şekilde birbirine bağlanıyor. Bu da yolculara uyumlu ve bütünlüklü bir görsel konfor algısı sunuyor. Ayrıca iç mekân, siyah-beyaz renkte kontrast bir tasarımı benimsiyor. Bu da sade ama fütüristik bir atmosfer yaratarak, kullanıcıları adeta teknolojik bir uzay gemisindeymiş gibi hissettiriyor ve bilimkurgu dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bununla birlikte kabin, statik, ritmik ve nefes alma modları sunan 256 renkli ambiyans aydınlatma sistemiyle donatılıyor. Bu sistem, farklı sürüş senaryolarına göre iç aydınlatma atmosferini otomatik olarak ayarlıyor. Ambiyans aydınlatması araç içindeki müziğin ritmiyle ve ışıkların değişimiyle birleştiğinde, adeta akıllı bir karnaval müzik partisi başlatıyor.

APA & RPA Akıllı Park Sistemleri teknolojisi ile güven veriyor

Segmentinde akıllı sürüşte öncü olan OMODA 7, APA (Otomatik Park Asistanı) ve RPA (Uzaktan Park Asistanı) sistemleriyle donatılıyor; bu sayede “yardım” kavramından “gerçek zekâya” tam bir dönüşüm sağlanıyor. APA sistemi, dikey, paralel veya açılı fark etmeksizin çok çeşitli park senaryolarını kolaylıkla yönetebiliyor; park alanını otomatik olarak algılayarak hem park etme hem de park alanından çıkma manevralarını kendi başına gerçekleştirebiliyor. Ayrıca gelişmiş rota planlama ve yüksek hassasiyetli algılama teknolojisi sayesinde araç, dar sokaklarda veya kalabalık otoparklarda rahatça hareket ederek, sürücünün yükünü büyük ölçüde azaltıyor. RPA fonksiyonu ise konforu bir adım öteye taşıyor: Sürücüler anahtar kumandasıyla aracı uzaktan kontrol ederek diledikleri yerde park ettirebiliyor. Bu özellik, dar veya karmaşık alanlarda bile güvenli ve hassas park imkânı sağlıyor; çizilme riskini en aza indiriyor ve sürücünün ellerini tamamen özgür bırakmasına olanak tanıyor. Böylece yeni OMODA 7, teknolojiyi mükemmel bir sürüş yol arkadaşı haline getiriyor.

Akıllı etkileşimden otomatik park sistemine kadar OMODA 7, kullanıcıyı merkeze alarak ileri teknolojileri günlük yaşama dönüştürüyor. Bir SUV’den çok daha fazlası olan OMODA 7, kullanıcılarını anlayan ve hareketliliğin geleceğini yeniden tanımlayan bir “akıllı yol arkadaşı” olarak öne çıkıyor.