Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği organizasyonunda 11 Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı firma, 1-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrine yönelik zeytin ve zeytinyağı sektörel ticaret heyeti düzenledi. Sofralık zeytini Yunanistan’dan, zeytinyağını İspanya’dan ithal eden yıllık 200 milyon dolar zeytin ve zeytinyağı ithalatı olan Avustralya pazarından yüzde 20 pay almayı hedeflediklerini dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, Avustralyalı ithalatçılarla 114 ikili iş görüşmesine imza attıklarını, 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen Fine Food Australia Fuarı’nda EZZİB olarak stant açtıklarını, ziyaretçilere Türk zeytin ve zeytinyağlarının tadımını yaptırdıklarını kaydetti.



"Avustralya pazarından yüzde 20 pay almak istiyoruz"

Avustralya’daki ikili iş görüşmelerinde önemli iş bağlantılarına imza attıklarını ifade eden Uygun, “Avustralya’da tüketicilerin sağlıklı gıdalara ilgisi çok fazla. Zeytin ve zeytinyağı, Avustralyalı tüketiciler tarafından bilinir ve tercih edilir durumda. Bu düşüncede Avustralya pazarı, Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının potansiyeli yüksek önemli hedef pazarlarından biri. Bu potansiyeli ihracata dönüştürmek için gidiş dönüş 38 saatlik uçak yolculuğu yaparak 30 bin km yolculuk yaptık. Görüşmeler Avustralya'da Türk zeytin ve zeytinyağının bilinirliğini artırmak ve yeni iş birlikleri kurmak adına son derece verimli oldu. Avustralya'da sektör temsilcileri ve gıda ithalatçılarını ziyaret ettik. Bu temasların meyvelerini 2024/25 sezonunda vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.



"1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz"

Türkiye’nin 2022-23 sezonunda 420 bin ton zeytinyağı rekoltesiyle dünya ikincisi, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle dünya birincisi olduğunu hatırlatan EZZİB Başkanı Uygun sözlerine şöyle devam etti:

“2024-25 sezonunda da benzer bir rekolte beklentimiz var. İhracatta kısıtlamaların olmadığı bir yıl olduğu takdirde 150 bin ton zeytinyağı ve 100 bin ton üzerinde sofralık zeytin ihraç ederek ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hedef pazarlara yönelik pazarlama faaliyetlerimiz önümüzdeki süreçte devam edecek.”



Ziyaretler yapıldı

Avustralya Sektörel Ticaret Heyetine katılan Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık’ı makamında ziyaret ederken, Avustralya’da Türk gıda ürünlerinin tanıtım ve dağıtımını yapan firmaları süpermark zincirlerine inceleme ziyaretleri yaparak, yerel perakende ortamını gözlemledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin Avustarla Sektörel Ticaret Heyetine; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç katılırken, Melbourne Ticaret Ataşesi Hazal Oğuz Sarıkaya Avustralya temasları süresince eşlik etti ve Avustralya ekonomisi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.