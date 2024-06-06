Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilenmeyecek. Zamdan taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler etkilenecek.

Türk Telekom resmi internet hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.

Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 650 TL 755 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 655 TL 760 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 690 TL 785 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 600 TL 795 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 700 TL 805 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 720 TL 825 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 780 TL 885 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 900 TL 1.030 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 1200 TL 1.375 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1500 TL 1.720 TL

Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."

Zamlı tarifeler belli oldu