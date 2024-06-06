Taahhüdü devam eden kullanıcılar zamlardan etkilenmeyecek. Zamdan taahhütsüz müşteriler ve yeni üye olacak müşteriler etkilenecek.
Türk Telekom resmi internet hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.
|Limitsiz İnternet Paketleri
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|650 TL
|755 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|655 TL
|760 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|690 TL
|785 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|600 TL
|795 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|700 TL
|805 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|720 TL
|825 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|780 TL
|885 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|900 TL
|1.030 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|1200 TL
|1.375 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1500 TL
|1.720 TL
Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler."
Zamlı tarifeler belli oldu