Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında TÜFE bazında 56,95 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi aralık ayında 55,15 puandan 55,29 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel döviz kuru yükseldi

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında yüzde 0,7 artışla 86,53 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 85,87 puandan 85,93 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,49 puandan 45,79 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 63,99 puandan 65,96 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.