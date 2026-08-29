22 Haziran’da başlayan sezon kapsamında Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından yaklaşık 3 milyon 700 bin yolcu giriş ve çıkış yaptı.

Gurbetçilerin Türkiye’ye geliş ve Avrupa’ya dönüş dönemlerinde özellikle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken, dört sınır kapısından sezon boyunca yaklaşık 1 milyon araç geçti.

Son 3 yılın en yüksek günlük çıkışı

Sınır kapılarındaki yoğunluk, dönüşlerin hız kazandığı ağustos ayının son günlerinde de sürdü. 27 Ağustos’ta Trakya’daki sınır kapılarından 5 bin 587 aracın çıkış yaptığı bildirildi. Bu rakamın son üç yılın en yüksek günlük araç çıkışı olduğu belirtildi.

Yetkililer, gurbetçi sezonunun sona yaklaşmasına rağmen Avrupa’ya dönüşlerin devam etmesi nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

Bekleme süresi 27 dakikaya düştü

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında sezon öncesinde alınan tedbirlerin geçiş sürelerine olumlu yansıdığını açıkladı. Sezer, geçen yıl ortalama 39 dakika olan bekleme süresinin bu yıl 27 dakikaya gerilediğini belirtti.

Gurbetçi sezonunun önümüzdeki günlerde sona ermesi beklenirken, Türkiye’den Avrupa ülkelerine dönüş yapan vatandaşların oluşturduğu araç yoğunluğunun bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.