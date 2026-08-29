Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki önemli turizm noktalarından Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen Ultra Trail yarışları, 50 ve 15 kilometrelik parkurlarda 905 sporcunun katılımıyla başladı. Doğayla iç içe zorlu ve sisli parkurlarda mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli turizm merkezlerinden Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, doğanın kalbinde adrenalin ve keşif dolu bir doğa sporları etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Ultra Trail yarışması sabah saatlerinde büyük coşkuyla start aldı. Büyükşehir Kocaeli Ultra; gün boyunca sporun, birbirinden renkli etkinliklerle eğlencenin ve Bitinya Konseri ile müziğin buluşma noktası olacak.

İki yarışmaya toplam 905 sporcu katıldı

Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip olan Kocaeli, Kuzuyayla'da Büyükşehir Ultra Trail yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Saat 07.00'de 149 sporcunun katılımıyla start alan 50K Sisler Dağı etabında sporcular Kuzuyayla'nın eşsiz doğasında ilk mücadeleye başladı. Saat 10.00'da 756 sporcunun katıldığı 15K Geyik Patikası etabının startını ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş verdi. Kartepe'nin zorlu parkurlarında sınırlarını aşmak ve unutulmaz mücadele yaşamak için yola çıkan 905 sporcu bitiş çizgisinde büyük ödüllere uzanacak. Genel klasmanda birinciler 41 bin, ikinciler 35 bin, üçüncüler ise 30 bin TL'lik ödül kazanacak.