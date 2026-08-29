Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 8 senedir düzenlenen çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2026 dönemi, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Şehit Nihat Gün Tesisleri'nde gerçekleştirilen program, renkli görüntülere sahne oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların sporun yanı sıra disiplin, özgüven, dayanışma ve mücadele ruhu kazandığını belirterek, 'Bizim için asıl başarı, çocuklarımızın kendilerine daha fazla inanmasıdır' dedi.

Karatay Belediyesi tarafından çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılından itibaren düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları 2026 Dönemi sona erdi. Yaz dönemi boyunca farklı spor branşlarında eğitim alan çocukların bir araya gelmesi, sportif kazanımlarının sergilenmesi ve Yaz Spor Okullarının geniş katılımlı bir organizasyonla tamamlanması amacıyla hazırlanan kapanış programı, yoğun katılımla eğlenceli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Şehit Nihat Gün Spor Tesisi'nde düzenlenen programa; AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Aksöz Edirneligil ve Rümeysa Zeynep Karabulut, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş, Karatay mülki idare amirleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitim sporcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karatay'da yaz dönemi dolu dolu geçti

Futbol, Basketbol, Voleybol, Taekwondo, Judo, Jimnastik, Masa Tenisi, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Yüzme, Güreş ve Kick Boks olmak üzere 12 farklı spor branşına kayıt yaptıran 3 bin 670 sporcu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 6 Temmuz - 29 Ağustos 2026 tarihleri arasında eğitimler aldı. 8 hafta boyunca devam eden eğitimler, 14 farklı tesiste alanında uzman 58 eğitmen eşliğinde gerçekleştirildi. Yaz Spor Okulları için düzenlenen kapanış programında; Taekwondo, İllüzyon, Güreş, Jonglör, Bilim, Havai Fişek Gösterileri ve Akrobatik Basketbol Show etkinlikleri ile çocuklara ve ailelere yönelik sportif sahne gösterileri yer aldı.

'Yaklaşık 4 bin çocuğumuzu sporla buluşturduk'

Kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçeyi eğitimde, sporda, sanat ve kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok farklı alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, 'Çocuklarımızın sekiz hafta boyunca attığı her adımı, kazandığı her yeni beceriyi, kurduğu her arkadaşlığı ve yaşadığı birbirinden güzel hatıraları hep birlikte kutlamak için buradayız. 6 Temmuz'da başlayan Yaz Spor Okullarımız, tam 8 hafta boyunca çocuklarımızın hayatına hareket, neşe ve yeni deneyimler kattı. Bu süre içerisinde 12 farklı branşta, 14 ayrı tesisimizde, yaklaşık 4 bin çocuğumuzu sporla buluşturduk' değerlendirmesinde bulundu.

'Spor çocuklarımıza hayatı da öğretiyor'

Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra karakter gelişimine de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, 'Spor sadece bedeni güçlendirmez. Spor; sabretmeyi, kaybettiğinde yeniden başlamayı, arkadaşının başarısını alkışlamayı, kurallara uymayı, sorumluluk almayı ve birlikte hareket etmeyi öğretir' dedi. Her antrenmanın ve müsabakanın çocuklara yeni bir kazanım sağladığını söyleyen Kılca, 'İnanıyorum ki burada başlayan birçok güzel hikâye bundan sonra devam edecek. Sporun kazandırdığı disiplin ve özgüvenle hayatınızın farklı alanlarında çok önemli başarılara imza atacaksınız. Bizim görevimiz, çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri ortamları oluşturmak, onlara fırsat vermek ve hayallerinin peşinden gidebilmeleri için önlerini açmaktır' cümlelerine yer verdi.

'Çocuklarımızın hayallerinin büyümesini istiyoruz'

'Güçlü bir gelecek, güçlü ve sağlıklı nesillerle kurulabilir' diyen Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak spor yatırımlarına yalnızca tesis yapımı olarak bakmadıklarını vurgulayarak, 'Tesislerin içerisinde çocuklarımızın hayallerinin büyümesini istiyoruz. Bir çocuğun 'Ben de yapabilirim' demesi, bizim için en değerli kazanımlardan biridir. Bugün burada gördüğümüz binlerce çocuğun heyecanı da bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Karatay'da çocuklarımız için sporun ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz. Onları yarının sporcuları, bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri, mühendisleri, yöneticileri ve bu ülkeye değer katacak güzel insanları olarak görüyoruz' şeklinde konuştu.

'Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin'

Konuşmasında çocuklara seslenen Başkan Hasan Kılca, Yaz Spor Okulları kapsamında öğrenilenlerin hayatın diğer alanlarına da taşınması çağrısında bulundu. Kılca, 'Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Kaybettiğinizde üzülün ama vazgeçmeyin. Kazandığınızda sevinin ama arkadaşınızı unutmayın. Ve en önemlisi, hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü büyük başarılar, çoğu zaman küçük bir hayalle başlar. Her bir çocuğumuzun ayrı bir hikayesi, ayrı bir yeteneği ve ayrı bir hayali olduğuna inanıyoruz. Bizim arzumuz, o hayallerin önünü açabilmektir' ifadelerini kullandı.

Ailelere ve antrenörlere teşekkür

Yaz Spor Okulları'nın başarıyla tamamlanmasında ailelerin ve antrenörlerin büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, çocuklarını programlara gönderen ailelere ve büyük bir özveriyle görev yapan antrenörlere teşekkür etti. Kılca, 'Yaz boyunca sahalarda ter döken, emek veren, öğrenen ve birbirinden güzel hatıralar biriktiren tüm çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Onlara destek olan kıymetli ailelerimize, büyük bir özveriyle görev yapan antrenörlerimize ve bu organizasyonda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza yüzlerindeki tebessümün hiç eksilmediği, hayallerinin büyüdüğü, sağlıklı, başarılı ve güzel bir gelecek diliyorum. Karatay Yaz Spor Okulları'mıza katılan bütün çocuklarımızı gönülden kutluyorum' diye konuştu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, çocukların yaz dönemini sporla değerlendirmesinin önemine dikkat çekerek, spora ve sporcuya destek veren yerel yönetimlere teşekkür etti. Çocukların yaz döneminde sahip oldukları yeteneklerin keşfedilerek Türk sporuna kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Çintimar, bu süreçte deneyimli antrenörlerin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Programda konuşan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, yaz spor okullarının çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, çocukların gelişiminde sporun oldukça önemli etkileri olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin hayatın önemli bir bölümünü kuşattığı günümüzde sportif faaliyetlerin çocukların sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Selvi, sporun yalnızca fiziksel sağlık açısından değil, çocukların ruh dünyası, huzuru ve geleceği bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından düzenlenen gösterilerle devam eden Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı, farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı performansların ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle sona erdi.