THY, bu işlemi gerçekleştirmek için Itasca sigorta garantili havacılık finansmanı ile Japon öz sermayeli JOLCO modelini birleştirerek yenilikçi bir finansman yapısı oluşturdu. İşlem, Bank of China tek kreditörlüğünde ve Japon öz sermayesi JP Lease tarafından sağlandı.

Bu adım, THY’nin Itasca ile gerçekleştirdiği ilk JOLCO anlaşması olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Bank of China ve JP Lease ile Türk Hava Yolları arasında tamamlanan ilk uçak finansmanı olarak kayda geçti.

Küresel İş Ortaklıkları Güçleniyor

THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, “Uluslararası iş ortaklarımızın güvenini yansıtan ve yenilikçi finansman yapılarımızla kaynak çeşitliliğimizi güçlendiren bu önemli işlemi tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Filo genişletme stratejimizi desteklerken küresel ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Bank of China Londra Merkezli Ulaştırma Sektörü Başkanı Arnaud Fiscel, “Bu finansman, Bank of China ile Türk Hava Yolları arasındaki güçlü ilişkinin göstergesidir. Havacılık sektörüne özel çözümler sunma konusundaki yeteneğimizi bir kez daha kanıtladık” ifadelerini kullandı.

JP Lease Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Teiji Ishikawa, “Türk havacılık sektörü ile güçlü ilişkimiz ve bağlılığımızı gösteren bu işlemde Japon öz sermayesi sağlayıcısı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Itasca İcra Kurulu Başkanı Gareth John ise, “Türk Hava Yolları’nın iki yeni A350-900 uçağının teslimatını destekleyen bu JOLCO finansmanı, havacılık sektöründe verimli ve rekabetçi finansman yapıları sağlama taahhüdümüzü pekiştiriyor” şeklinde konuştu.

THY, bu adımla sadece filosunu büyütmekle kalmayıp, uluslararası iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve yenilikçi finansman modellerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.