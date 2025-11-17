Gruplarda Durum

Milliler, grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grupta 5’te 5 yapan İspanya ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Türkiye, Bulgaristan karşılaşmasıyla Dünya Kupası play-off oynama hakkını garantiledi. Öte yandan, İspanya’yı 7 farklı skorla mağlup etmesi durumunda ay-yıldızlılar, matematiksel olarak grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma şansı elde edecek.

Türkiye-İspanya Rekabeti

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda milliler 1 kez galip gelirken, 7 kez mağlup oldu ve 4 maç berabere tamamlandı. Türkiye, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü. Ay-yıldızlılar, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 14 Mart 1954’te 1-0’lık skorla aldı. En son karşılaşma ise 7 Eylül 2025’te Konya’da oynandı ve Türkiye, 6-0’lık skorla mağlup oldu.

Milli Takımın 647. Maçı

A Milli Takım, tarihindeki 647. karşılaşmasına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, bugüne kadar 359’u resmi, 287’si özel olmak üzere 646 maça çıktı; 255 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 150 beraberlik elde etti. Türkiye, oynadığı maçlarda 893 gol kaydederken, kalesinde 924 gol gördü.

Vincenzo Montella 29. Kez Sahada

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milliler, bugüne kadar 28 maçta sahaya çıktı. Montella ile milliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Yarınki İspanya maçı, Montella’nın 29. müsabakası olacak.

Kadroda Önemli Eksikler

Millilerde İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle İspanya karşısında görev alamayacak. Sağ el bileğinden sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu da kadrodan çıkarıldı. Bunun yerine Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek aday kadroya dahil edildi.

Ayrıca Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor; bu oyuncuların maçta kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Aday Kadro

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İsak Vural (Pisa)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (Başakşehir)

Hakem Kadrosu

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Yardımcı hakemler Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. 4. hakem olarak Sven Jablonski görev yapacak. VAR’da Bastian Dankert, AVAR’da Daniel Schlager görev alacak.