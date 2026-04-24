Türkiye’yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın katıldığı zirvede, özellikle Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaştırma koridorlarının daha etkin kullanılması hedefi öne çıktı. Taraflar, transit taşımacılığın önündeki engellerin azaltılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması konusunda ortak irade ortaya koydu.

Toplantının en dikkat çeken gelişmesi ise e-CMR (Elektronik Sevk İrsaliyesi) Mutabakat Zaptı’nın imzalanması oldu. Bu anlaşmayla birlikte, üye ülkeler arasında taşımacılık işlemlerinin dijital ortama taşınması ve gümrük süreçlerinin kağıtsız hale getirilmesi hedefleniyor. Söz konusu adım, hem zaman hem de maliyet açısından önemli avantajlar sağlamayı amaçlıyor.

Atılan imzaların, Orta Koridor üzerindeki taşımacılık faaliyetlerinde dijital entegrasyonu hızlandıracağı ve bölgesel ticaretin rekabet gücünü artıracağı değerlendiriliyor. Toplantı, Türk devletleri arasında ekonomik iş birliğinin ulaştırma alanında daha ileri bir aşamaya taşındığını ortaya koydu.