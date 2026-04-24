Dünyanın önde gelen yolcu gemileri arasında gösterilen Malta bayraklı “Four Seasons 1”, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

Yunanistan’ın Agios Nikolaos Limanı’ndan hareket eden 207 metre uzunluğundaki dev gemi, yüksek segment turizmin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan 143 yolcu ile 228 kişilik mürettebat taşıyan kruvaziyer, ilçede hem ekonomik hem de turistik hareketliliğe katkı sağladı.

Yaklaşık 400 milyon euro değerindeki gemiden inen turistler, gün boyunca Bodrum çarşısını gezerek alışveriş yaptı, tarihi ve kültürel alanlara ilgi gösterdi. Esnafın yüzünü güldüren ziyaret, sezon öncesi turizm sektörüne de moral oldu.

Yetkililer, kruvaziyer turizminin Bodrum için giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekerken, özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip turistlerin bölge ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu vurguluyor.

“Four Seasons 1”in Bodrum’daki kısa ziyaretinin ardından gece saatlerinde İzmir’in Çeşme Limanı’na hareket edeceği öğrenildi. Kruvaziyerin rotası boyunca Ege kıyılarında turizme canlılık kazandırması bekleniyor.