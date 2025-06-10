“Filistin İçin Ortak Eylem Tunus Koordinasyonu” tarafından organize edilen konvoy, doğrudan yardım taşımaktan ziyade, İsrail’in uyguladığı insanlık dışı ablukanın protesto edilmesini amaçlıyor. Hareketin sözcüsü Jawaher Channa, konvoyun hafta sonuna kadar Gazze Şeridi’nin güney ucundaki Refah Sınır Kapısı’na ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Ancak yolculuk zorluklarla dolu. Libya üzerinden Mısır’a geçmesi planlanan konvoya Kahire yönetimi henüz resmi geçiş izni vermedi. Channa, “Şu an konvoyda bine yakın katılımcı bulunuyor ve güzergâh boyunca bize katılacak daha birçok kişi var. Mısır’dan henüz net bir yanıt almadık. Ne olacağını Refah’a vardığımızda göreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Libya’daki güvenlik sorunlarına rağmen konvoyun bu ülkeden geçişi sırasında büyük bir engelle karşılaşması beklenmiyor. Aktivistler, bu sembolik eylemin Filistin halkına moral vermesini ve dünya kamuoyunda Gazze ablukasına karşı farkındalık yaratmasını umuyor.

İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazzelilere yönelik dayanışma hareketi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, bu konvoyun ne denli etkili olacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.