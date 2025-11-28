Etkinliğin moderatörlüğünü Doç. Dr. Özgür Bolat üstlendi. Söyleşiye, Çanakkale’nin Biga ilçesinden dünyaya açılan Doğan ailesinin temsilcisi, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Progroup Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’nin aile şirketleri ekosisteminde başarılarıyla örnek gösterilen liderlerden biri olan Davut Doğan, söyleşide aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve ikinci kuşak yönetiminin önemi üzerine görüşlerini paylaştı.

Salim Çam ise kurumsallaşma süreçleri ve stratejik yönetim konularındaki deneyimlerini aktardı.

Saraçoğlu’nun kitabı, aile şirketlerinin yönetiminde ikinci kuşağın rolünü ve başarılı kurumsallaşma yöntemlerini ele alıyor. Ekovitrin olarak yazarımızı tebrik ediyor, iş dünyasına değer katacak bu eseri okuyucularla buluşturduğu için teşekkür ediyoruz.