Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçında Bosna Hersek’i mağlup eden milliler, karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini aldı. Mücadelenin ardından teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelen Erdoğan, millileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Bu özel buluşmada A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncular tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Millilerin bu jesti, Türk basketbolu adına gurur veren anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 2025 Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan ikincilik hem de Dünya Kupası Elemeleri’ndeki galibiyet nedeniyle milli takımı kutlayarak başarılarının devamını diledi.