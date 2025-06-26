Trump paylaşımında, “İsrail tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde Bibi Netanyahu tarafından güçlü bir şekilde yönetiliyor. Bu süreçte savaş zamanı başbakanına karşı sürdürülen bu cadı avı utanç verici. Bu büyük lidere yapılan muamele, İsrail halkına ve tarihine yakışmıyor. Netanyahu yalnızca İsrail’i değil, dünya barışını da savunan bir kahramandır,” ifadelerini kullandı.

“Netanyahu’yu kurtaracak olan ABD olacak”

Trump, Netanyahu’nun geçmişte ülkesine yaptığı katkılara da vurgu yaparak, “İsrail’i kurtaran ABD’ydi. Şimdi Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak” diyerek Washington-Tel Aviv ilişkilerine dikkat çekti.

Netanyahu’nun Yargılandığı Dava Hakkında

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanmış, dava ise 2020 yılında başlamıştı. Netanyahu, tüm suçlamaları reddederek siyasi bir komployla karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Trump’ın sözünü ettiği af yetkisine sahip olsa da, şu anda böyle bir talebin gündemde olmadığını ve Netanyahu’nun kendisinin de af başvurusu yapmadığını açıkladı.