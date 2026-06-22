Parti içinden Necdet Saraç’ın katıldığı bir televizyon yayınında dile getirdiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesi bekleniyor. Söz konusu ziyaretin, CHP liderinin son dönemdeki siyasi açıklamaları ve özellikle “dokunulmazlıkların kaldırılması” konusundaki çıkışlarıyla birlikte değerlendirilmesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce katıldığı bir yayında dokunulmazlık oylamaları ve Demirtaş’ın tutuklanma sürecine ilişkin sorulara verdiği yanıtlar da kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu gelişmelerin ardından gündeme gelen olası ziyaretin, hem parti içinde hem de siyasi çevrelerde nasıl yankı bulacağı merak ediliyor.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Kılıçdaroğlu’nun cezaevi sonrası yapacağı açıklamanın siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırabileceği değerlendiriliyor.