"Yağma Suçu Oluşmadı, Şikayet Geri Çekildi"

Duruşmaya sanıklar Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ile tarafların avukatları katıldı. Davanın seyrini değiştiren en önemli etken, müşteki Ahmet P.'nin daha önceki celselerde sanıklardan şikayetçi olmadığını beyan etmesi oldu.

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirmede;

Sanık Volkan Akbaş'ın beraatine ,

Ufuk Bayraktar yönünden ise olayda "yağma (haraç)" suçunun oluşmadığına hükmetti.

"Yaralama" ve şikayete bağlı diğer suçlar yönünden ise müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesine karar verildi.

"10 Bin Liraya İhtiyacı Yok, O Gün 20 Bin Lira Hesap Ödedi"

Savunma aşamasında söz alan Ufuk Bayraktar, suçlamaları reddederek son 9 ayda çok zor günler geçirdiğini ve alkol problemleri nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Bayraktar, "Ahmet beyi tanırım, dükkanlarımız arasında 35 metre var. Hayırlı olsun ziyaretine gitmiştik. Karşınıza kesilmiş bir video getirildi, suçsuzum" dedi.

Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin maddi durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Müvekkilimizin yüksek geliri vardır, 10 bin liraya ihtiyacı yoktur. Hatta olay günü yaklaşık 20 bin liralık hesap ödemiştir. Olay esnaf arasında yaşanan bir tartışmadan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Yardım Etmekten Vazgeçmeyeceğim"

Davanın düşmesiyle rahat bir nefes alan ünlü oyuncu, adliye çıkışında karardan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Olayın mahalledeki gençlere iş imkanı sağlama amacından ötürü yanlış anlaşıldığını savunan Bayraktar:

"Yanlış anlaşılma oldu diye öğrencilere, gençlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten vazgeçmeyeceğim."

diyerek karara sevindiğini belirtti.