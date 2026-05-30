Mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nde saat 14.00'te vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleştirdiği dakikalarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara'da, Güvenpark'taki CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada mutlak butlan kararı ve partisinin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bugün öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür. Bugün partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el kondu. Kapısı kapatıldı. Genel başkanları hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı. Ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetmedi" dedi.



"Biz kazanan CHP'yiz"

Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçmesine tepki gösteren Özel, "Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra iktidar yapanlarız. Birinci yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybetmeye alışmış CHP değil kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz. Size ant olsun ki yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Türkiye'de yıllardır planlanan müesses nizam kendi kurgusunu bozmak istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, gençleşmeyi hazmedemiyorlar" diye konuştu.



"Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın"

Özel, en yakın zamanda kurultay yapılması gerektiğine ilişkin de çağrıda bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız genel başkan olmaz. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez. Kimse butlan istemiyor. Seçilmiş genel başkan istiyor. Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan önce tüm üyeleri çağırın genel başkanın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa kurultaya o kişinin genel başkanlık adaylığında gidelim. Genel başkanlık için seçim istiyorum. Söz veriyorum ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım. Burada tarihi bir fırsat var. Bu kasotan bu türbülanstan Cumhuriyet Halk Partisi iktidara koşarak gidebilir" ifadelerine yer verdi.

Özel, buradaki konuşmasının ardından Anıtkabir'e beraberindekilerle yürüyüş başlattı. Özel'in gerçekleştirdiği programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılım sağladı.